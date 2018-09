Hochkarätige Künstler zu Gast

Das 50-jährige Bestehen der Würzburger Bachtage wird mit drei Oratorien, der h-Moll Messe und einem Festgottesdienst begangen.

International hochkarätige Künstler machen die 50. Würzburger Bachtage zu einem ganz besonderen Ereignis. Vom 22. November bis 2. Dezember ertönen in der St. Johanniskirche und an anderen Orten in Würzburg herausragende Oratorien, Konzerte und Kantaten.

Eröffnung der Bachtage ist am Donnerstag, 22. November, um 20 Uhr Toscanasaal der Residenz mit einem Festakt mit Musik von Johann Sebastian Bach und italienischen Meistern.

Mit der Marienvesper von Claudio Monteverdi erklingt am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in der St. Johanniskirche ein wunderbares Werk voller herrlicher Melodien.

Die „Hohe Messe h-Moll“ von Johann Sebastian Bach wird am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der St. Johanniskirche dargeboten, und den Abschluss bilden am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der St. Johanniskirche die Teile 1 bis 3 des berühmten „Weihnachtsoratorium“, ebenfalls von Johann Sebastian Bach. „Das ist in diesem Jahr die Ausnahme, dass wir drei so große Werke aufführen“, so Matthias Querbach, Künstlerischer Leiter der Würzburger Bachtage.

Vielseitigkeit

Wie seine Vorgänger legt auch er höchsten Wert auf die Vielseitigkeit der Konzertreihe. „Der homogene Bachchor, die Spitzen-Orchester sowie herausragende Solisten machen die Qualität des Festivals aus“, so Matthias Querbach.

Mit dabei sind hervorragende Solisten wie die Sopranistinnen Julia Sophie Wagner und Karoline Thornhill oder der Tenor Tilman Lichdi. Alle drei Musiker sind international gefragt und arbeiten mit bedeutenden Dirigenten zusammen wie John Eliot Gardiner, Ton Koopman und Helmuth Rilling.

Bei den Instrumentalisten freut sich Matthias Querbach besonders auf den Organisten Martin Sturm, der in Würzburg studiert hat und derzeit am Gewandhaus in Leipzig tätig ist. „Er hat eine steile Karriere vor sich und ist ebenfalls ein international gefragter Künstler geworden“. Am Sonntag, 25. November, um 10 Uhr improvisiert Martin Sturm beim Festgottesdienst mit Bachkantate in der St. Johanniskirche über Bach, denn das ist ja auch seine große Stärke. Die zweite Person ist der international bekannte Pianist Konstantin Lifschitz, der schon oft bei den Würzburger Bachtagen zu Gast war.

