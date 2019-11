Hochkarätiges politisches Kabarett

Vor 45 Jahren trat er im Nachtstudio des Theaters der Altstadt in Stuttgart zum ersten Mal auf, der Absolvent der Stuttgarter Merz-Schule, wo er seinen ersten Schauspielunterricht genossen hatte, und damalige Germanistik-Student der Universität Stuttgart.

Er parodierte und imitierte bekannte Größen des Show-Geschäfts, von Bühne, Film und Fernsehen, aber auch aus der Politik.

Inzwischen gehört er zu den bekanntesten und erfolgreichsten, noch aktiven politischen Kabarettisten Deutschlands. Fünf Jahre lang trat er im „Scheibenwischer“ auf. Schon davor hatte er seine eigene Satiresendung. Seit über 20 Jahren bereichert er das Fernsehprogramm, zuerst unter dem Titel „Zwerch trifft Fell“, jetzt mit der „Mathias Richling Show“.

Und nun präsentiert der inzwischen 66-jährige, gebürtige Waiblinger, mit noch immer jugendlichem Elan, sein neues Bühnenprogramm im Stuttgarter Renitenztheater: „Richling und 2084“.

Da die Protagonisten alle abgesagt haben, spielt Mathias Richling die

rund zwei Dutzend Akteure der politischen Bühne alle selbst, vielleicht

sogar besser als diese, auf jeden Fall ihre Charakterzüge anhand von Dichtung und Wahrheit trefflich kongenial zeichnend.

Dazu kommen aktuelle politische Aussagen im Allgemeinen. Und so geht es denn gleich „in medias reis, wie die Chinesen zu sagen pflegen“, wenn er zum Brexit erklärt: „Europa raus aus Großbritannien“. Zur sogenannten Jamaika-Koalition, wo auch immer, hat er etwas zu sagen und auch zum umstrittenen Tempo-Limit. Er schlägt, vielfach der Realität entsprechend, Tempo 30 auf den Autobahnen vor und bietet im Gegenzug und zum Ausgleich Tempo 120 in der Stadt an. Angeregt von George Orwells 1948 erschienenem Roman „1984“ blickt er in die Zukunft - deshalb auch der Titel seines Programms - und stellt fest: „Wir werden rechtsstaatlich ein Schwellenland“.

Und noch immer regiert Angela Merkel, die inzwischen die englischen Königinnen Viktoria und Elizabeth II. hinsichtlich der Dauer der

jeweiligen Amtszeiten überholt hat. Sie verspricht kein neues Sicherungspaket für Griechenland und stellt, angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge, fest: „Das schaffen wir“. Der neue Papst ist ein verheirateter Homosexueller, das Adoptionsrecht für Dackel ist inzwischen auch eingeführt und die SPD bildet den längsten Trauerzug der Geschichte. Die FDP vereinigt alle Parteien und deren Ziele in sich. „Lass mich das gerade noch sagen“, bemerkt dazu Christian Lindner. AKK nimmt zu Gender-Toiletten Stellung.

Wolfgang Schäuble fordert jetzt: Rente nicht mit 70, sondern mit 80. Erdogan schimpft nach wie vor. Horst Seehofer erkennt: „Die Flüchtlinge sind an unseren Grenzen angekommen – wir aber auch“. Peter Hahne verkündet: „Der Deutsche lebt von seiner Schuld“. Putin und Trump unterhalten sich – und das nicht nur über den Klimaschutz. In „Bares für Rares“ bekommt man das „Händlerkärtche“ für Nazi-Devotionalien. Die Frage wird gestellt: „Was ist Demokratie ohne Geld und Korruption“. Dann kommt auch noch Martin Luther ins Spiel, mit dem die Neuzeit – auch des Glaubens – und die Freiheit begonnen haben, während die „Altzeit des Glaubens“ mit Apple, Google und Facebook beginnt. Tempo- und abwechslungsreich, mit dem (Satire-)Pfeil ins Schwarze der Zielscheibe treffend, geistreich, mit Witzigkeit, die keine Grenzen kennt, wie schon vor 45 Jahren die von ihm aufs Korn genommenen Größen des politischen Geschäfts gekonnt parodierend und imitierend, absolviert Richling sein neues Programm „Richling und 2084“. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019