Claudio Vandelli übernimmt mit 1. Januar 2020 die Position des Chefdirigenten der Würth Philharmoniker. Mit dem 51-Jährigen gewinnt der 2017 auf Initiative von Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth gegründete Klangkörper eine erfahrene und hochmusikalische Persönlichkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits ab 2019 wird er als Artistic Consultant für das Orchester tätig sein.

Kontinuität und Profil

Die Würth Philharmoniker und das Unternehmen Würth sehen der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Claudio Vandelli, der dem fulminanten Start der Würth Philharmoniker im Jahr 2017 ab 2019 nun also Kontinuität und weiteres Profil geben wird“, so Sylvia Weber, Geschäftsführerin der Reinhold Würth Musikstiftung und Geschäftsbereichsleiterin für Kunst und Kultur in der Würth-Gruppe. Der gebürtige Mailänder Claudio Vandelli stand am Pult von weltweit führenden Orchestern, wie zum Beispiel dem Royal Philharmonic Orchestra London, den Hamburger Symphonikern, dem Staatlichen Symphonieorchester Moskau „Novaya Rossiya“ (seit 2007 ständiger Gastdirigent) oder dem Royal Danish Orchestra.

Vandelli, der während seines Studiums das Privileg genoss, von Berühmtheiten wie Sergiu Celibidache oder Carlo Maria Giulini gefördert zu werden, gastierte bereits im Mai 2018 im Carmen Würth Forum in Künzelsau mit den Würth Philharmonikern und den Opernstars Anna Netrebko und Yusif Eyvazov.

Mit der russischen Star-Sopranistin arbeitete er seit 2010 regelmäßig zusammen, unter anderem 2015 beim „ZDF Sommernachtsmusik-Gipfeltreffen der Stars“ in München. Ferner leitete er Konzerte mit Erwin Schrott, Denis Matsuev, Vadim Repin, Khatia Buniatishvili, Jonas Kaufmann, Thomas Hampson oder Barbara Hendricks. Seit seinem 20. Lebensjahr engagiert sich der Künstler für die Aufbauarbeit und Begleitung von jungen, talentierten Menschen auf ihrem Weg zu professionellen Musikern.

Dies bezeugt seine enge Verbundenheit mit dem Russischen Jugendsymphonieorchester, mit dem er regelmäßig auftritt.

Vom Gründer des renommierten Verbier-Festivals in der Schweiz, Martin Engstroem, wurde Vandelli beauftragt, die drei Festivalorchester zusammenzustellen. Der italienische Maestro hatte beim Festival die Gelegenheit, mit Dirigenten wie Valery Gergiev, Kurt Masur, Yuri Temirkanov, Charles Dutoit oder Wolfgang Sawallisch und James Levine zusammenzuarbeiten.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt der designierte Chefdirigent: „Ein neues, professionelles Symphonieorchester in Deutschland, noch dazu in einem großartigen neuen Saal… das ist der Traum eines jeden Dirigenten! Ich fühle mich geehrt, als erster Chefdirigent der Würth Philharmoniker wirken zu dürfen“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018