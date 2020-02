Höhepunkte der Erzählkunst

„Alle Jahre geht etwas, und etwas kommt.“ Was klingt, wie ein lapidares Bonmot angesichts der Vorläufigkeit „auf dem großen Jahrmarkt der Welt und des Lebens“, ist jedoch die biografische Quintessenz einer beachtlichen Bildungs- und Berufskarriere. 1760 in Basel hineingeboren in einfachste Verhältnisse, führt sie Johann Peter Hebel vom geliebten südbadischen Wiesental immer weiter weg.

Der Weg geht vom begabten und geförderten frühen Waisenkind zum ambitionierten, undogmatischen Theologen. Später wird er ein ebenso begeisterter Pädagoge und füllt ab 1791 in Karlsruhe („meinem Miniatur Italien, meinem Römlein“) pflichtbewusst, gewissenhaft und selten glücklich seine immer höheren Ämter aus – ob als Gymnasialdirektor, Professor oder zuletzt als erster Prälat der Evangelischen Landeskirche in Baden. Er stirbt 1826 auf einer Dienstreise in Schwetzingen, wo er begraben liegt. Nun ist der bedeutende Autor in einer kommentierten großen Werkausgabe wieder zu entdecken.

Kein behäbiger Idyllendichter

In der sehnsuchtsvollen Distanz zur kindlichen Herkunftsheimat beginnt sich 1803 mit den „Allemannischen Gedichten“ ein vielschichtiges und scheinbar wie beiläufig erschriebenes literarisches Werk zu entfalten. Dieses erfährt schnell vonseiten Goethes und Jean Pauls größtes Lob und macht seinen Schöpfer zu einem prominenten Autor der Spätaufklärung. Hebel ist jedenfalls kein behäbiger Mundart-Idylliker, dessen Person und Werk sich heimattümelnder Vereinnahmung immer wieder so leicht anzubieten scheint.

Die von Johann Peter Hebel in den Jahren 1808-1815 äußerst erfolgreich herausgegebenen Kalender, in denen sein Alter ego, der „rheinländische Hausfreund“, das schillernde „Weltgebäude“ betrachtet, sind das ideale Medium seiner freischwebenden Aufmerksamkeit: „Denn der rheinländische Hausfreund geht fleißig am Rheinstrom auf und ab, schaut zu manchem Fenster hinein, man sieht ihn nicht; sitzt in manchem Wirthshaus, und man kennt ihn nicht; geht mit manchem braven Mann einen Sabbatherweg oder zwey, wie es trift, und läßt nicht merken, daß ers ist“ – so ist bei diesem Autor dazu zu lesen.

Breites Spektrum

Der Aufklärer Hebel beobachtet wach und kritisch die anwachsende Wissensfülle seiner Zeit ebenso wie die revolutionären Umbrüche der politischen Landkarten Europas im Gefolge der Napoleonischen Kriege, und damit einhergehend die tiefe Verunsicherung der Menschen. Die Horizonte seiner Erzählungen sind denkbar weit: Kriegsberichte, Gaunergeschichten oder humorvolle Miniaturen, tragische Ereignisse weltgeschichtlichen oder privaten Formats, sentenzenhafte Parabeln oder hochverdichtete Zeit-Räume – wer erinnert sich nicht etwa an die in wenigen Sätzen geronnenen Jahrzehnte des „Unverhofften Wiedersehns“, an die lebenslang schmerzliche Treue der Braut des einst tödlich verunglückten Bergmanns in dieser knappen Erzählung, die eine der bekanntesten deutschsprachiger Erzählkunst ist? Oder die scheiternd gelingende Kommunikation in „Kannitverstan“?

Es sind Höhepunkte der Erzählkunst: Sie erdichten die „contrastreiche“ Welt in tausend Facetten und offenbaren mit ambivalenten Unschärfen zugleich eine ethische Qualität, die eigenständiges Nachdenken und Urteilen herausfordert, dabei auch Orientierung und Rückhalt gibt. Auch Hebel selbst entwickelt – im Schulterschluss mit anarchisch-heiteren Figuren wie dem Vagabunden „Zundelfrieder“ – weltoffene Strategien, um als Mensch nicht im Räderwerk des Lebens zwischen all den Widersprüchlichkeiten und Interessenskonflikten zerrieben zu werden. Neben dem Schreiben findet er sinnliche und sinnreiche Gegengewichte in weinfreudigen Schwarzwaldwanderungen, Casinoabenden in Baden-Baden, Lektüren, Gesprächen über alle sozialen Schichten hinweg.

Die prachtvolle Lese- und Studienausgabe des lebensgesättigten Werks Johann Peter Hebels wurde im Auftrag der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe herausgegeben. Chronologisch umfasst sie sämtliche Werke – auch die erstmals transkribierten „Excerpthefte“ – und ein umfangreiches Briefkonvolut. Durch einen editorisch vorbildlichen Kommentarapparat historisch erschlossen und vom aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand aus bewertet und eingeordnet, wird hier nicht nur der Mensch und Autor Johann Peter Hebel sichtbar. Es wird auch ein frühes Panorama der ambivalent aufziehenden Moderne deutlich, und das sowohl im Kontext der historischen Situation als auch in der Fluchtlinie auf eine – oder gar viele – heutige Welt(en) hin.

