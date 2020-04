Höhere Konzentration, mehr Freiheit

Lilli Burlafinger hat ein großes Ziel. Im Wintersemester will die 24-jährige Verlagsfachfrau aus Mainz ein Studium an einer Musikhochschule mit Hauptfach Gesang aufnehmen. Alles kommt auf die Aufnahmeprüfungen von Mai bis Juli an, bei der sie vorsingen muss. Doch jetzt droht der jungen Mezzosopranistin der Ausfall des so dringend notwendigen wöchentlichen Gesangsunterrichts, geschuldet den

...