Hölderlin-Jahr wird bis Juni verlängert

Weil die Corona-Pandemie das Jubiläum zum 250. Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin stark beeinträchtigt hat, wird das Festjahr nun verlängert: Bis Juni 2021 sollen zahlreiche Veranstaltungen nachgeholt werden, teilte das Deutsche Literaturarchiv Marbach am Freitag mit. Darauf hätten sich die Hölderlin-Orte Tübingen, Lauffen am Neckar, Stuttgart, Heidelberg und Bad Homburg sowie Veranstalter und Ausstellungshäuser gemeinsam mit dem Literaturarchiv geeinigt.

Insgesamt standen 700 Veranstaltungen auf dem Pogramm, das vom Literaturarchiv koordiniert wird. Zu den nächsten Ereignissen zählen die am 19. September beginnende Hölderlin-Festwoche in Frankfurt sowie Ausstellungseröffnungen im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (16. September) und in der Württembergischen Landesbibliothek (12. Oktober). Abschluss ist dann Anfang Juni in Lauffen am Neckar am Todestag Hölderlins. epd

