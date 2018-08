Hörspiel über die Multihalle

Anzeige

Der Bermudafunk überträgt in der Sendung „frei.raum“ am 18. und 25. August sowie am 1. September, jeweils von 19 bis 20 Uhr eine live generierte Zufallskomposition von Olivers Augsts Projekt „Frei Otto und die Multihalle Mannheim“. rcl

