Hoffnung für Musiker?

Die Abstände in Orchestern können laut einer Studie geringer ausfallen als derzeit empfohlen. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mit Verweis auf eine Studie mit, die er zusammen mit dem Universitätsklinikum München und dem in Erlangen durchgeführt hat.

Im Gegensatz zu anderen Studien, die die absolute Aerosol-Konzentration durch das Musizieren gemessen haben, war der Ansatz, die akute Ausbreitung von Aerosolen im Raum durch das Spielen von gewissen Blasinstrumenten zu bestimmen. Dabei wurden Aerosole, die durch die Basissubstanz von E-Zigaretten inhaliert wurden, beobachtet und ausgemessen.

Breiteres Repertoire möglich

Die Auswertung ergab: Zu ihren Kollegen nach vorne sollten die Musiker einen größeren Abstand einhalten als zur Seite. Vorausgesetzt ist, dass der Raum permanent gelüftet wird und damit die Aerosole regelmäßig durch Frischluft entfernt werden.

Nikolaus Pont, Manager des Symphonieorchesters des BR äußerte die Hoffnung, dass die Erkenntnisse schnell in Vorgaben einfließen. „Allein die Reduktion der seitlichen Abstände bei den Bläsern würde uns ermöglichen, wieder ein wesentlich größeres Repertoire zur Aufführung zu bringen“, sagte er. epd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020