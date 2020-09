Hofmann will Relevanz

Von Stefan M. Dettlinger

Die ungarische Regisseurin Ildikó Gáspár führt bei den Nibelungen-Festspielen 2021 in Worms Regie beim geplanten Jubiläumsstück über den Reformator Martin Luther (1483-1546). Das teilten die Veranstalter am Montag mit. „Wir denken an etwas Spektakuläres. Ich arbeite meistens mit Video, Licht und Musik, so dass man meine Arbeiten in den Kritiken oft ein

...