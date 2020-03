Hohe Kunst im engen Tal

Vielleicht liegt es ja am engen Neckartal, bestimmt aber liege es an den politisch beengten Verhältnissen im damaligen Württemberg – deshalb seien die Gedanken und Texte Friedrich Hölderlins so verstiegen und schwer zu verstehen, meint der Schriftsteller Karl-Heinz Ott (Bild). Sie suchen komplizierte Wege zur Freiheit.

In der Mannheimer Feuerwache wollen ihm die anderen Teilnehmer des Podiumsgesprächs zum Dichter, der vor 250 Jahren geboren wurde, nicht widersprechen. Ott, der unter dem Titel „Hölderlins Geister“ einen gedankenreichen Essay über den Dichter und seine Wirkungsgeschichte vorgelegt hat, ist bei dieser Lesen.Hören-Veranstaltung der einzige Experte. Deshalb hat er die meisten Redeanteile und wird von Moderatorin Anja Höfer (SWR) auch immer wieder befragt, wenn es um geistesgeschichtliche und philologische Grundlagen geht.

Ott betont, dass es auch um die Musikalität der Texte gehe. Erneut kein Widerspruch, aber Ott hat ja auch recht, und das gilt ebenso für die Aussage, dass es nicht gegen Texte spricht, wenn man sie zunächst nicht oder kaum versteht; dann erst laden sie zum Gespräch auch mit anderen Lesern ein. Stichwort Leser: Jeder Teilnehmer sollte einen Hölderlin-Passus auswählen, vortragen und sagen, wie er ihn versteht. Oberbürgermeister Peter Kurz sieht im Gedicht „An die Deutschen“ viel Überhöhung am Werk; ein deutsches Selbstbild sei da stellenweise angesprochen, das später katastrophale politische Wirkungen hatte.

Parallelen zum Rap erkennbar

Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig präsentierte, was sie zur neuen Dauerausstellung im Tübinger Hölderlin-Turm beigetragen hat. Hölderlins „Wie wenn am Feiertage“ hat sie mit eigenen Worten ergänzt, mit sphärischen Elektroklängen unterlegt und dazu einen animierten Film realisiert. Was das reizvoll eigenwillige Resultat mit Hölderlin zu tun hat, bliebe zu prüfen. Aber es ging ja vor allem um die Auseinandersetzung. Die Publizistin Reyhan Sahin sieht immerhin Parallelen zu Dimensionen des Rap.

So viel steht fest, zu denken gibt er noch, der Dichter. Und so bleibt als Fazit des Abends zumindest die Einladung übrig, ihn zu lesen. (Bild: dpa)

