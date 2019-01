Holger Schultze, Intendant des Theaters Heidelberg, zu den verbalen und juristischen Angriffen der AfD auf die Theater- und Kulturszene

Wie sind die juristischen und verbalen Angriffe der AfD auf die Theater- und Kulturszene zu bewerten?

Mannheim.Holger Schultze: Sachlich-juristisch sind diese Angriffe grober Unfug. Wenn die AfD die Kunstfreiheit angreift, stellt sie damit das Grundgesetz in Frage, und ich bin sehr froh, dass wir in einem Land leben, in dem es nicht so leicht ist, demokratische Grundsätze auszuhebeln. Dass diese Klagen wie in Potsdam entweder gar nicht erst zugelassen werden oder wie bei Falk Richters „Fear“ die Klägerin Beatrix von Storch vor Gericht klar verloren hat, zeigt, wie haltlos sie sind. Aber ich glaube gar nicht, dass es der AfD in diesen Fällen um den juristischen Erfolg geht. Es geht wieder einmal darum, Aufmerksamkeit zu generieren und die Grenzen des Sagbaren und des Forderbaren zu verschieben. Es geht um ein Klima der Einschüchterung: Wenn ihr euch als Theatermenschen kritisch äußert, fordern wir Kulturkürzungen oder verklagen euch.

Ich kenne viele Länder, zum Beispiel unser kommendes Gastland beim Heidelberger Stückemarkt Türkei, in denen strukturelle Zensur Normalität ist: Unliebsame und kritische Künstler und Künstlerinnen werden mundtot gemacht, indem ihnen sämtliche Mittel gestrichen werden. Einfach, effektiv – und zutiefst undemokratisch. Dass wir in Deutschland überhaupt darüber diskutieren müssen, empfinde ich als extrem beunruhigend. Da hilft nur: Immer wieder ganz klar Stellung beziehen!

Warum müssen Theater „frei sein“, wie es der Präsident des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon angesichts von immer wieder neuen Forderungen seitens der AfD, etwa Theaterstücke abzusetzen oder staatliche Förderungen der Kulturszene zu kürzen, gefordert hat?

Schultze: Die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft als Ergebnis eines historischen Prozesses, beginnend schon im 18. Jahrhundert. Kant und Schiller haben dabei eine ganz entscheidende Rolle eingenommen: In der „Kritik der Urteilskraft“ fordert Kant die „interesselose Kunst“ jenseits von religiösen und politischen Erwartungshaltungen. In erster Linie heißt das: Kunst darf inhaltlich von Geldgebern und Machtinhabern nicht beeinflusst werden, weil das Instrumentalisierung und Manipulation bedeuten würde. Je nachdem, wer gerade politisch an der Macht wäre, könnte dem Theater die Inhalte diktieren. Kritik und Opposition wären unmöglich. Während der Zeit des Nationalsozialismus war genau das der Fall, die Theater waren gleichgeschaltet. Deswegen ist die verfassungsrechtlich geschützte Kunstautonomie für Theater so unabdingbar.

Warum bedarf es einer staatlichen Kulturförderung?

Schultze: Wir haben in Deutschland eine einzigartige und reiche Kulturlandschaft. Kultur spielt, auch wenn wir uns dessen nicht ständig bewusst sind, eine enorme Rolle in unserem Leben: Sie prägt nachhaltig unsere Identität und unser soziales Miteinander. Kultur bildet uns – nicht im lexikalischen Sinne, sondern in der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft und die Welt betrachten. Kultur ist die wichtigste Basis für selbstständiges Denken und schafft sozialen Zusammenhalt. Deshalb definiert sich die Bundesrepublik als „Kulturstaat“. Und weil Kultur gleichzeitig ein öffentliches Gut ist, das allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden muss, ist für den Kulturstaat Kunstförderung Pflicht. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern es steht als Verpflichtung in unserer Verfassung. Wir müssen also sehr genau aufpassen, wenn Politiker Politikerinnen polemisch gegen „freiwillige Subventionen“ wettern und damit dem Staat unterstellen, er würde Gratisgeschenke verteilen, um eine vermeintlich „linksversiffte Elite“ zu unterstützen. Der Staat nimmt im Gegenteil seine Aufgabe ernst, sowohl Tradition als auch Eigensinn von Kultur zu schützen und ganz unelitär dafür zu sorgen, dass wir alle daran teilhaben können. Alles andere ist Polemik.