Hollywood fürs Heimkino - auf Spitzenniveau

Schon bevor die Corona-Krise zur Schließung der Lichtspieltheater führte, haben eingefleischte Filmfans konstatiert, dass es dem Kino zusehends an Vielfalt fehlt. Hollywood, in Deutschland weiterhin marktbeherrschend, hat vor allem die jüngeren Zuschauer zwischen 13 und 30 Jahren, im Auge. Die Folge des Dauer-Booms von lautem Überwältigungskino mit Budgets zwischen 150 und 250 Millionen Dollar: Der Regisseur ist nicht mehr von zentraler Bedeutung, Tricktechniker sind die Stars der Stunde.

Ausnahmen bilden natürlich Filmemacher wie Quentin Tarantino oder Christopher Nolan, Boxoffice-Garanten, denen im digitalen Zeitalter sogar erlaubt wird, auf analogem Material zu drehen. Aber wohl nur so lange, wie sie mit Hits wie „Once Upon A Time in Hollywood“ respektive „The Dark Knight“ entsprechende Umsätze generieren. Ihr Problem wird langfristig sein, dass sie mit ihren Jugend-affinen Werken die zunehmend gefragte Zielgruppe der konsumaktiven Generation 60plus nicht wirklich erreichen.

Chance für Regie-Stars

Hier kommen die Kreativkünstler wieder ins Spiel. Neben Martin Scorsese auch Leute wie die Coen-Brüder oder Alfonso Cuarón. Zunehmend schwer haben sie sich in der Traumfabrik zuletzt mit der Finanzierung ihrer Projekte getan, trotz ihrer Publikums- und Kritikererfolge in der Vergangenheit. Da verwundert es wenig, dass sie inzwischen gerne für die diversen Streamingdienste arbeiten. Ausgestattet mit üppigen Budgets, in Sachen Inhalt und Umsetzung frei von Einflussnahme. Das hat sich für sie, ihre Geldgeber und die Zuseher - ob nun bei der begrenzten Kinoauswertung oder vor dem heimischen Flatscreen-TV - gelohnt. Und sich in Sachen Preise und Nominierungen niedergeschlagen.

Cuarón ist für sein sehr persönliches Opus „Roma“ in seine Heimat, ins titelgebende Viertel von Mexiko-Stadt, zurückgekehrt, um eine teils autobiographische (Familien-)Geschichte zu erzählen. Aus der Perspektive der Dienstmagd (überragend: Laiendarstellerin Yalitza Aparicio) schildert er den Alltag einer Mittelklassefamilie. Der Gatte hat die Frau und vier Kinder sitzenlassen, auf den Straßen kommt es in den Jahren 1970 und 1971 zu politischen Tumulten, die Auseinandersetzungen gipfeln im berühmt-berüchtigten Corpus-Christi-Massaker. 108 (!) Tage wurde in kontrastreichem Schwarzweiß gedreht, als Hauptschauplatz hat der Regisseur - zugleich (exzellenter) Kameramann, Produzent und Autor des Skripts - die mehrstöckige Wohnung seiner Kindheit nachbauen lassen, zwecks Ausstattung sich einzelne Stücke noch existierenden Mobiliars von Verwandten ausgeliehen. Ein Herzensprojekt, ein Zeitzeugnis, bis ins kleinste Detail perfekt gestaltet-- inklusive unauffälliger visueller Effekte und einem überragenden Sounddesign. All das wurde 2019 ganz zu Recht mit drei Oscars belohnt (Film, Regie und Kamera).

Bitterböse, schräg und voller Sprachwitz ist „The Ballad of Buster Scruggs“, ebenfalls eine Netflix-Produktion, inszeniert und geschrieben von Joel und Ethan Coen. Die beiden Kinoanarchisten haben sich erneut auf Western-Terrain begeben, sich in einer sechsteiligen Serie - auf diversen Festivals lief die 133 Minuten lange Spielfilmfassung - mit verschieden Aspekten des „Wilden Westen“ auseinandergesetzt. Tim Blake Nelson glänzt als singender Cowboy im schneeweißen Outfit, der schließlich in Sachen Showdown seinen schwarz gewandeten Meister findet und mit Engelflügeln gen Himmel fährt. Mordlüsterne Rothäute, brave Siedler, Wagentreck, Kopfgeldjäger, Goldsucher, Saloon, leichte Mädchen, Lynchjustiz, Rock-Ikone Tom Waits wieder einmal als Schauspieler ... alles da. Launig jonglieren die Brüder mit den Genreversatzstücken. Eine Fingerübung, ein routiniert umgesetzter Spaß, clever und augenzwinkernd.

Glänzender Adam Sandler

Für die prototypische Schenkelklopfer-Unterhaltung ist auf der zurzeit (noch) führenden Internetplattform Adam Sandler zuständig. Die Auswertung des Algorithmus ergab, dass die Kunden ihn besonders schätzen. Das mündete in einem 250-Millionen-Dollar-Deal für vier Filme. „Die lächerlichen Sechs“ und Co. erwiesen sich zwar nicht als Arthouse-Perlen, sorgten jedoch für Spitzenquoten, was 2017 zu einer Vertragsverlängerung um vier weitere Projekte führte. Darunter „Der schwarze Diamant“ von Benny & Joe Safdie („Good Time“). Der „Kindskopf“ zeigt sich in dem Drama von ganz anderer Seite. Als wettsüchtiger Juwelier glänzt er, sein Schuldenberg wächst ihm über den Kopf, gewalttätige Kredithaie sind ihm auf den Fersen, die Ehefrau (Paloma Elsesser) will ihn verlassen und die Geliebte (Julia Fox) nervt. Eine atemlose Tour de Force durch den Großstadtdschungel von New York, dialogreich, hektisch, mit Figuren, die man aus dem Kosmos Scorseses - der ausführende Produzent - kennt. Ein nachtschwarzer Überlebensthriller, dessen Finale einem den Atem stocken lässt. (Cineasten-)Kino für zu Hause, das Netz macht’s möglich.

Von Gebhard Hölzl

Mittwoch, 25.03.2020