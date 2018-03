Hollywoodstar Jürgen Prochnow übernimmt Hauptrolle bei den Nibelungen-Festspielen

Anzeige

2004 kehrte Jürgen Prochnow auf die Theaterbühne zurück. Er spielte in der Komödie am Kurfürstendamm und war Mitwirkender beim „Rilke-Projekt" von Schönherz & Fleer. 2017 begeisterte er in der Komödie im Bayerischen Hof in München in „Ein Mann fürs Grobe“ zusammen mit seiner Frau Verena Wengler-Prochnow. Nach 25 Jahren in Hollywood zog Jürgen Prochnow 2017 privat wieder in seine Heimatstadt Berlin, wo er heute lebt. (leh)