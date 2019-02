Holt Donnersmarck wieder Gold in Hollywood?

Florian Henckel von Donnersmarck sticht aus der Menge hervor. Als sich kürzlich mehr als 170 Oscar-Anwärter für ein Gruppenbild aufstellten, ragte er mit seinen über zwei Metern Körpergröße und der graubraunen Lockenfrisur über die Köpfe seiner Kollegen hinaus. Nun könnte der deutsche Regisseur und Drehbuchautor in Hollywood noch weiter über sich hinauswachsen und Oscar-Geschichte schreiben.

Der 45-jährige gebürtige Kölner hat am Sonntag Chancen auf seinen zweiten Oscar. Sein Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ geht für Deutschland ins Rennen um den Goldjungen in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“ – zwölf Jahre nach seinem Triumph mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“. Bisher ist es noch keinem Regisseur geglückt, zwei Auslands-Oscars nach Deutschland zu holen.

Im Stil großer Hollywood-Dramen

2007 war Donnersmarck mit seinem Debüt-Spielfilm angetreten. Über Nacht wurde der Newcomer zum gefeierten Nachwuchskünstler. Die Filmbranche war überrascht, denn als Favorit galt damals der Mexikaner Guillermo del Toro mit dem Fantasymärchen „Pan’s Labyrinth“.

Und wie geht Donnersmarck seine zweite Filmpreis-Saison nach dem Oscar-Gewinn vor zwölf Jahren an? „Ich bin da sowieso gelassen“, versicherte der Regisseur im Januar der Deutschen Presse-Agentur.

Donnersmarcks Handschrift, Erzählkino im Stil großer Hollywooddramen, kommt in den USA gut an. „Never Look Away“, so der englische Filmtitel, wurde von Kritikern als „mitreißendes Epos“ gelobt, das Magazin „Rolling Stone“ sprach von einer „triumphalen“ Rückkehr des Regisseurs. Es sei einer der besten Filme, den er je gesehen habe, schrieb der Oscar-prämierte Regisseur William Friedkin („French Connection – Brennpunkt Brooklyn“) auf Twitter „ein Meisterwerk“. Das US-Magazin „The New Yorker“ widmete Donnersmarck einen großen Beitrag.

In Deutschland waren die Kritiken eher gemischt. Schlagzeilen machte auch der Einwand von Gerhard Richter, dass er den Film „zu reißerisch“ finde. Das über drei Stunden lange Werk habe er zwar nicht gesehen, aber der Trailer habe ihm schon gereicht, sagte der 87-jährige Künstler. Donnersmarck betont, der Film sei Fiktion, angelehnt an verschiedene Figuren. Der von Tom Schilling verkörperte Maler heißt Kurt Barnert. Richters Name kommt in dem Film an keiner Stelle vor, doch Parallelen zu seinem Leben sind deutlich.

