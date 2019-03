Holten übernimmt die Kunsthalle im Oktober

Mannheim.Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) wirken glücklich: „Mit Johan Holten gewinnen wir einen erfahrenen und engagierten Ausstellungsmacher mit weltoffener visionärer Orientierung, der sowohl in der Kulturszene als auch bereits in unserer Region sehr gut vernetzt ist.“ So wurden die beiden Politiker gestern Abend nach einer sehr langen

...