Holten will globalisieren

Seit September Direktor der Kunsthalle Mannheim: Johan Holten. © Rinderspacher

Er trete das Amt „mit Respekt und viel Enthusiasmus“ an, sagt Johan Holten am Montag, 3. September, im Veranstaltungssaal der Kunsthalle Mannheim, als Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ihn in sein Amt als neuer Direktor der Institution am Friedrichsplatz einführt. Er werde sich mit „Herz und Seele“ dafür einsetzen, die Hoffnungen der Stadtverwaltung, er sei der Richtige für die Position,

...