Hommage an „Fats“ Waller

Simon Holliday & his Rhythm – a Tribute to Thomas „Fats“ Waller heißt es Freitag, 2. März, um 20 Uhr in der Gymnasiums-Aula Lauda. Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen starten im neuen Jahr die Reihe „Jazz in der Aula“ mit einer Hommage an den legendären Pianisten, Sänger und Entertainer Thomas „Fats“ Waller. Simon Holliday hörte Waller im Alter von fünf Jahren – und dieses Erlebnis hat ihn bis heute nicht losgelassen.

Simon hat für dieses Konzert Musiker zusammengebracht, die sich nicht nur kennen und verstehen, sondern – viel wichtiger – auch die Musik des einzigartigen Thomas Wright Waller. Es sind dies: Bandleader Simon Holliday (Piano und Gesang), Andy Lawrenze (Trompete), Matthias Seufert (Klarinette und Saxophon), Jürgen Kulus (Gitarre und Banjo) und Bernard Flegar (Schlagzeug).

Exquisite Soli

Nachahmen kann man „Fats“ Waller nicht; er ist einzigartig, sagt Holliday, um dann am Piano sein Können blitzen zu lassen. „Seine“ Musiker treten immer wieder mit exquisiten Soli hervor. Thomas Wright Waller, wegen seiner Statur als „Fats“ bekannt, ist wohl wie kein anderer der Überzeugung gefolgt, dass populäre Musik nicht nur mit Virtuosität, sondern auch voller Spaß und Freude gespielt werden sollte.