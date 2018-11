Honeckers Enkel spricht

Das Buch enthält viel Klatsch. Wer etwas über das Privatleben der DDR-Nomenklatura erfahren will, kommt auf seine Kosten. Aber bewegender ist mitzuerleben, wie ein Funktionärskind, das in einer privilegierten Welt aufwächst, den politischen Umsturz 1989 erlebt. In diesem Fall der 1974 geborene Honecker-Enkel Roberto. Sowohl in der DDR als auch in Chile, wohin seine Eltern mit ihm 1990 ausreisen, muss er erleben, dass der geliebte Großvater und die strengere, aber Halt gebende Großmutter als Verbrecher beschimpft werden. Nach Honeckers Sturz am 17. Oktober 1989 hatte in der Familie niemand mehr ein Ohr für den Jugendlichen, niemand fing ihn auf. In Chile stürzt Roberto endgültig ab; er nimmt Drogen, trinkt. Die Eltern trennen sich, und Roberto ist im fremden Land völlig entwurzelt. Nach Honeckers Tod zieht er zur Großmutter ins Haus. Inzwischen ist er Dichter, Komponist und Maler geworden. Seine Erlebnisse spiegeln die Veränderungen von 1990 aus einer ungewohnten, stark reflektierenden Position wider. is

Ich war der letzte Bürger der DDR. Insel Verlag. 255 Seiten, 20 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018