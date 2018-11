Horowski über Europas Könige

Autor und Historiker Leonhard Horowski kommt nach Mannheim. In Zusammenarbeit mit der Thalia Buchhandlung ist er morgen,19 Uhr, in der Reihe „Kultur_Lesen“ im Mannheimer Kunstverein zu Gast. Sein Buch „Das Europa der Könige – Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts“ wurde für Preise nominiert und erntete Kritikerlob. Horowski, der auch in Talkshows über Herrscher, Schlösser, Intrigen und Verschwörungen erzählt, ist „komisch und anekdotenreich“, so der Südwestrundfunk. „Zeit“-Chefredakteur Giovanni die Lorenzo ergänzt: „Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der hinreißender über Geschichte erzählen kann.“ köst

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018