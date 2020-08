Horst Schnebel tot

Der renommierte Produzent, Komponist und Studiobetreiber Horst Schnebel ist gestorben. Der 70-Jährige wurde am Montag tot in Edingen-Neckarhausen aufgefunden. Das bestätigte Bassist Michael Herzer, mit dem Schnebel ein Tonstudio in Edingen betrieben hat, am Mittwoch dieser Redaktion.

Der ehemalige Keyboarder von Schlagerstar Costa Cordalis wurde im südbadischen Ichenheim geboren und studierte Psychologie im nahe gelegenen Freiburg. Ende der 1970er Jahre zog es den akribischen Studiokünstler in den Mannheimer Raum, wo seine Arbeit unter anderem zu den Welterfolgen von Chaka Khan und Sydney Youngblood beitrug.

Sein Gespür für das Mastern von Aufnahmen prägt Xavier Naidoos zweites Soloalbum „Zwischenspiel/Alles für den Herrn“ (2002), über den auch RZA vom New Yorker Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang Clan auf ihn aufmerksam wurde. Als Komponist arbeitete Schnebel sehr erfolgreich für den Flötisten Edward Simoni und für die Werbung, zuletzt auch in der Mannheimer Kreativgarage. Mit dem öffentlich sehr zurückhaltenden Musiker konnte man stundenlang intensiv fachsimpeln, das Licht der Öffentlichkeit suchte er nie. Im Gegenteil. „Da arbeitete er lieber noch eine Stunde im Studio. Dabei war er in seinem Element“, charakterisierte Herzer seinen Studiopartner und Freund.

Lange Geschichte mit De-Phazz

Die längste Erfolgsgeschichte verband den Sound-Enthusiasten mit Pit Baumgartner und dessen Heidelberger Projekt De-Phazz. um Sängerin Pat Aplleton über mehr als zwei Jahrzehnte.

Der langjährige Wegbegleiter Pit Schönpflug vom Mannheimer Blizz Musiklabor würdigte seinen Kollegen mit bewegenden Worten via Facebook: „Ich bin sehr traurig und tief betroffen. Horst war ein ganzer feiner Mensch, aufgeschlossen, engagiert, kreativ, humorvoll und immer bescheiden.“ Als Studioinhaber, Produzent und Musiker sei er an ungezählten Produktionen beteiligt gewesen, auch für die regionale Musikszene habe er viel getan. „Dies war seine wahre Leidenschaft, er lebte dafür. Alle die ihn kennen, wissen das und liebten ihn für seine ganz eigene, unnachahmliche Art. Ich habe viel von ihm gelernt, werde ihn vermissen und bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erleben durften“, so Schönpflug. (Bild: Jens Lübkemann)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020