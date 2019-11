Hühner und das „arme kleine Unterhosl“

Die Mainschleife hat’s ihn runterg’schwemmt, in der Schleuse ist er hängengeblieben, sagt der Rings-gwandl Schorsch, und deshalb steht er nun an diesem nasskalten November-Donnerstag auf der Bühne des rustikalen Radlersaals in Heidingsfeld. Schick hat er sich gemacht – zumindest für die erste Hälfte dieses „bunten Abends für Jung und Alt“, wie er es ausdrückt.

Ein vermeintlich seriöser Herr

Beiger Anzug, rot changierendes Hemd, grüne Krawatte und Hut – er sieht aus wie ein gut situierter, seriöser Herr in den besten Jahren. Die Verbeugung vor seinem Publikum mit dem Ringsgwandl-typischen überschlagenen Bein ist noch genauso tief wie immer und lässt ein respektvolles Raunen durch die vollbesetzten Reihen gehen.

Man könnte eine Stecknadel fallen hören, als er sich an die Zither setzt, um – und schon ist’s vorbei mit der vermeintlichen Seriosität – „some f . . .ing little Stubenmusic“ zum Besten zu geben. „Nur ein paar alte Sachen“, im Original „A Few Old Memories“ von Hazel Dickens, ist ergreifend schön.

Dann steht er scheinbar unter Qualen auf, schleppt sich mit theatralischen Verrenkungen hin zur Bühnenmitte, ergreift seine Gitarre – und schwupps sind die „Leiden“ vergessen. Mit seiner exzellenten Band singt, jammt und groovt sich der Ur-Bayer durch die Perlen seines Musikerlebens, für das er einst seine Anstellung als Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen aufgegeben hat.

Lüsterne Versuchungen

Köstlich die „Thaller Hymne“ über den Schlagzeuger, der im Rasthof Frankental den lüsternen Versuchungen der „Königin des Bamberger Discountgetränkemarkts“ ausgesetzt ist und zum Glück von der Polizei gerettet wird. In einem anderen Lied singt er: „Gerechtigkeit, mein kleiner Schelm, die gibt’s nur im Cowboyfilm“. John Wayne lässt grüßen.

Ringsgwandl ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein exzellenter „G‘schichtenerzähler“. Jeder Satz sitzt, und manchmal gibt er zu, vor lauter Plaudern zu „vergessen, dass ich eigentlich Musiker bin.“

Auch seine Mitstreiter auf der Bühne – Christian Diener (Bass), Tommy Baldu am Schlagzeug und Daniel Stelter (Gitarre/Mandoline) – müssen kichern, als der Maestro aus Murnau erzählt, wo die Band „herkimmt“. Offensichtlich lautet die Fantasiegeschichte bei jeder Show anders.

Den Gitarristen, so seine Heidingsfelder Version, habe er beispielsweise beim Waldbaden mit einem Naturcoach getroffen – nämlich nachdem er als Anhalter von Elisabeth Schaeffler irgendwo in der Fränkischen Schweiz, wenig später in der Sächsischen Schweiz, am Ende der Geschichte in der Schweiz ausgesetzt worden sei.

Mit Mütze, Jeansjacke, Cargojeans und knallrot angemalten Lippen beginnt er die zweite Hälfte, prangert die falsche Ernährung des Hundes und den Immobilienwahn („Reiß die Hütt’n weg!“) an. Sehenswert seine „Performance“ mit blonder Perücke und Bewegungen, die entfernt an einen Balletttänzer erinnern. Und herrlich komisch seine Hymne an das „arme kleine Unterhosl“ – in der er klagend fragt: „Wer hat dich auf dem Gewissen?“

„Mir ist des alles wurscht“

Eines der „wenigen vernünftigen“ Lieder, die er seiner Meinung nach geschrieben habe, sei „Wia de Johr vorbeigehn“. Hier offenbart sich seine ganze Reimkunst. Ein Auszug: „Irgendwo geht grod a Liacht aus, irgendwo wird jemand munter. Irgendwo steigt jemand auf, irgendwo springt jemand runter. Irgendwo a Katastrophe, irgendwer werd gschundn. Entweder es passiert wos, oder es werd wos erfundn. Aber mir, mir ist des alles wurscht. I kaaf ma a Hoibe für mein’ Durscht.“

In der stürmisch verlangten Zugabe offenbart Ringsgwandl noch mal sein grandioses Erzähltalent. Er berichtet nämlich ausführlich vom „Verrücktheitsgen“ seiner Familie, das seit 1470 vererbt worden sei. Wegen dieses Gens und wegen seiner Tante, die besonders viel davon abbekommen hatte, einer dubiosen Sekte beitrat und deshalb nicht mehr Zither spielen durfte, entschied sein Vater, dass der Bub nun Zither spielen sollte. Eine bittere Zeit, erinnert er sich, denn „das Metall hasste die kleinen Hände vom Schorsch“. Auch die Tante erlebte Schlimmes, zumindest posthum. Ihr Leichnam, oder besser ein Fuß, also ein Bein, weil in Bayern sagt man ,Fuß’ zum Bein, wurde dann zum gefundenen Fressen für einen Geier, der gewiss zwölf, 13 Meter Flügelspannweite hatte und einen riesigen – Ringsgwandl, ganz gefangen in seiner bizarren Fantasiewelt, breitet die Arme aus – Schnabel hatte. Und dann geht es noch um ein armes Huhn in der Ballade „Hühnerarsch, sei wachsam“ oder „Chicken ass, be watchful“: „Gackerst fröhlich deine Lieder, schon greift dir wer ins Gefieder.“

Am 15. November feiert Georg Ringsgwandl übrigens seinen 71. Geburtstag – wahrscheinlich genauso, wie auch der Titel der Tour heißt: mit „Andacht und Radau“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019