Hütte hilft Theater

Interimsspielstätte für das Staatstheater Saar: die Völklinger Hütte. © dpa

Das Saarländische Staatstheater und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bieten am 23. und am 30. August ein gemeinsames Programm in Völklingen. „In Zeiten von Corona haben Kulturveranstalter es wie viele andere schwer“, erklärte das Weltkulturerbe am Donnerstag. Kultur müsse aber auch in schwierigen Zeiten lebendig bleiben. Deswegen stelle die Völklinger Hütte ihr Areal mit den hohen Freiluftbereichen zur Verfügung, während das Staatstheater seine Künstlerinnen und Künstler entsende. In den Innenräumen ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht, in den Außenbereichen nicht.

Am 23. August macht ein „Open-Air-Theater-Parcours“ den Auftakt der Kooperation. Im Außenareal könnten Besucherinnen und Besucher beispielsweise Schauspielsequenzen oder Tanz-Aufführungen entdecken. Die Auftritte kehrten über mehrere Stunden regelmäßig wieder, so dass ein individuelles Ereignis entstehe, hieß es. epd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020