Humor und Jugendsünden

Launige Zeitreise

Peter Löhmann nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80er. „Wir haben so viel Scheißdreck gebaut, und es gibt keine Beweise.“ Bei den Newcomern punktete Luca Brosius mit messerscharfen Parodien von Jogi Löw bis Rainer Callmund. Janine vom Olivenbaum wurde Opfer von Bodyshaming –aufgrund ihrer Stirn. „Die Chance, dass ich eines Tages berühmt werde, ist hoch. Aber meine Stirn ist höher.“ Der Mannheimer Student Mathias Haze lamentiert über vorzeitigen Haarausfall. Sven Garrecht und Band singen über das „Leben am Limit“, Nick Schmid sinniert über kulturelle Unterschiede der Fußballkommentatoren.

Und Thomas Spitzer überlegt, welche unnötigen Funktionen ein Schweizer Taschenmesser noch haben könnte. Tosender Beifall belohnt die Beteiligten. cap

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018