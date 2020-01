Humorvolles im Lehm

Auf den ersten Blick scheinen Bewegungen und Lehm nichts zu verbinden. Doch wenn zwei Tänzer über Lehmputz ihre Choreographie präsentieren, die sinnlich und humorvoll zugleich ist, erhält das klebrige Material eine ganz neue Bedeutung.

Bei der Premiere von „Matsch“ des Jungen NTM hat das Duo die rund 100 großen und kleinen Zuschauer begeistert. Hinter dem Stück stecken unter anderem Dramaturg Arno Krokenberger und Choreographin Michelle Cheung.

Das Publikum im Studio Alte Feuerwache nimmt zunächst eine beobachtende Rolle ein. Patricija Bronic und Sebastian Reich, beide mit ärmellosen Tops und knielangen Hosen bekleidet, erkunden interessiert die Materialien vor sich: Lehmputz auf dem Boden und in einem Behältnis, Kleister und Wasser.

Kunstvolle Darbietung

Sie lassen die flüssigen und staubigen Materialien durch die Finger rinnen, vermischen sie zu einer breiigen Masse. Die Akteure tauchen die Hände in das Gemisch, welches dank Farbpigmenten grün oder rotbraun schimmert. Sie beschmieren sich gegenseitig, sehr zur Freude der lachenden Zuschauer. Reich und Bronic tanzen dabei, was die Bewegungen von einem zufälligen Berühren in eine kunstvolle Darbietung verwandelt, die viel Sinnlichkeit ausstrahlt. Musik untermalt die Vorführung, die mal minimalistisch anmutet, um dann überwiegend sphärische und elektronische Klänge in den Fokus zu rücken.

Krokenberger möchte den Kleinsten unter anderem zeigen, welche Spuren die Füße auf der staubigen Bühne hinterlassen. Und lässt ihnen gleichzeitig Raum für persönliche Interpretationen. Zum Schluss dürfen die Kinder den Matsch selbst bearbeiten – und werden so vom Beobachter zum Mitwirkenden. cap

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020