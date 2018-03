Hundstage in Deutschland

Anzeige

Ein deutscher Albtraum

1999 hat sich Bernd Schadewald bereits des Sujets angenommen. Es fiktionalisiert, als „Ein großes Ding“ mit Richy Müller und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Zu viel Spekulation. Ganz anders hier. Man muss sich in die Zeit zurückdenken. Wie der Regisseur und sein Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt. Unterstützt vom vorzüglichen Produktionsdesign von Albrecht Konrad. Zum Teil gedreht an Originalschauplätzen. Internet und Smartphones gab es noch nicht. „Selfies“ waren unbekannt – wohl aber die omnipräsenten „Gaffer“. Doch die Medienlandschaft hat sich schon verändert, seit vier Jahren machten Privatsender den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Konkurrenz.

Hans Meiser, „Mann der ersten Stunde“ von „RTLplus“, kommt ins Bild. „Kann ich bitte einen Geiselnehmer sprechen?“, fragt er ebenso höflich wie nonchalant. Sabine Christiansen kommt zu Wort, in den „Tagesthemen“, ihr Rösner-Interview bezeichnet sie als „makabres Dokument“.

Der Berufsverbrecher Hans-Jürgen Rösner – „Tot sein ist schöner als wie ohne Geld“ – und Komplize Dieter Degowski, Intelligenzquotient um die 70, überfallen am 16. August eine Filiale der Deutschen Bank. Dabei werden sie beobachtet. Es kommt zur Geiselnahme. Mit wechselnden Autos fahren sie kreuz und quer durchs Land, unterwegs steigt Rösners Freundin Marion Löblich zu. In Bremen kapert das Trio einen Linienbus. Am 18. August stürmt die Polizei auf der A3 das Fahrzeug. Die 18-jährige Silke Bischoff wird erschossen – wie zuvor der Teenager Emanuele de Giorgi. Nur „ein Kanake“, sagt Degowski verächtlich.

54 Stunden lang war die Bundesrepublik im Ausnahmezustand. Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Rösner, der auf offener Straße Interviews gibt und sich die Pistole in den Mund steckt, das von einer Menschentraube umringte Fluchtauto in Köln… Für die Wechselwirkung zwischen den Kriminellen und der Polizei interessiert sich der Filmemacher. Er wertet nicht, schaut nur genau hin. Die Einsatzleiter sind hoffnungslos überfordert. Ulrich Noethen als überkorrekter Beamter.

Verschobene Verantwortung

„Strikt nach PDV 132“ soll vorgegangen werden: Die Geiselnehmer zermürbt werden, bis sie aufgeben. Nicht anders handelt Martin Wuttke als glatzköpfiger Bremer Kripochef. Verantwortung wird hin und her geschoben. Unentschlossenheit, Unsicherheit – die Zeitungs- und Fernsehleute lässt man gewähren… Sascha Alexander Gersak und Alexander Scheer überzeugen als Räuber- und Mörderduo, in Aussehen, Mimik und Körpersprache, Protagonisten sind sie nicht. Klug wird ein anderer Blickwinkel gewählt. „Die Medien von damals, die vorangegangenen Verfilmungen, sie alle rückten überwiegend die Täter ins Zentrum. (…) Wir haben (…) den Blick auf die Gladbecker Geiselnahme um einen neuen ergänzt, in denen den Opfern mehr Raum zur Verfügung gestellt wird“, merkt Schmidt an. Nebenbei ist ein Lehrstück in Sachen verantwortungslosem Journalismus geglückt, das mehr ausdrückt als alle Schlagzeilen zum „Jahrhundertfall“.

