Hurra, die Staatsphilharmoniker spielen wieder

Tschaikowsky brennt. Die Geigen schrauben sich hinauf, während die Bässe und Celli mutig in den Abgrund stürzen. Es wuselt in der Mitte. Melodiefetzen fliegen durch den Saal, entfernen, vereinen sich und kommen plötzlich zurück wie ein dichter Tonschwarm, der das bekannte Quinten-Thema aus der C-Dur-Serenade anstimmt. Man kann in diesem triumphalen Aufgreifen des Themas die Vorfreude darauf

...