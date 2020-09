Deutsche suchen gerne den Sinn. Deshalb gibt es hierzulande tonnenweise mehr oder weniger nützliche Ratgeberliteratur. Die brezelt oft genug nur das küchenpsychologisch auf, was Großmutter schon wusste. Aber das kann selten schaden – jedenfalls weniger als präsidiale Ratschläge, sich gegen eine Covid-19-Infektion vorsorglich Desinfektionsmittel zu verabreichen. Apropos: Inmitten einer Pandemie, in der viele Menschen massive Ängste plagen, lesen sich manche dieser vielseitigen Helferlein etwas befremdlich.

Zum Beispiel „Das Leben macht Geschenke, die es als Probleme verpackt“. Das Buch sollte man zurzeit besser niemandem schenken, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet oder als Gastronom vor dem Ende der Außenbewirtschaftung im Herbst zittert. Die Parole des Autors Karl Rabeder „Nie waren Probleme schöner!“ wirkt acht Jahre nach Erstveröffentlichung ziemlich aus der Zeit gefallen. Natürlich sind seine Empfehlungen wie „Wahrnehmen, was ist“, zur „Weisheit des Bauchgefühls“ oder beim Qi-Gong-Programm „Die Schwingen nach Nord und Süd ausbreiten“ nicht verkehrt. Aber in ernsthaften Krisen klingen Sätze wie „Probleme als Wegweiser zum Glück!“ oder „Hurra, ein Problem!“ fast nach Botschaften, die Archäologen gerade ausgegraben und ungläubig entziffert haben.

Immerhin: Der Ex-Millionär Rabeder hat einen 1A-Ausstieg vorzuweisen: Er soll schon 2003 Saus, Braus und eine 320-Quadratmeter-Villa gegen eine winzige Almhütte und 1000 Euro im Monat getauscht haben – für eine gute Sache. So kann man Probleme auch lösen – wenn man es sich leisten kann. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020