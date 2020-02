Hymnen an die Hallodris

Musiker Voodoo Jürgens. © Punz/APA/dpa

Der österreichische Pop-Star Voodoo Jürgens ist eine Klasse für sich. Auch wenn rotziger Austro-Pop seit Jahren mit seinen schillerndsten Vertretern Bilderbuch und Wanda sich hier großer Beliebtheit erfreut, Voodoo ist selbst für die unkonventionellen Verhältnisse der Nachbarn ein schräger Vogel. Der Legende nach war er schon Friedhofsgärtner. Aktuell ist er Liedermacher mit liebevollem Blick auf Verstoßene, Glücksspieler und Trunkenbolde mit gutem Herz und schwacher Moral.

Schon im Namen trägt er seinen Reiz – „Voodoo“ für die makabren, sumpfigen Momente, die Hommage „Jürgens“ für die großen Gesten. Da steht nun also dieser Typ, eine Mischung aus Tom Waits und Beck, mit Kippe im Mund und den Augen nach oben gerollt. Es ist eine Leichtigkeit für ihn und seine famose Truppe, den Club der Halle 02 in ein verrauchtes Beisl zu verwandeln. Feine „Ohrwaschelkräuler“, also Ohrwürmer, inklusive.

Hoffnung und Scheitern

Getragen von zurückgenommenen Melodien, genügen wenige Worte, und im Kopf läuft ein lebhafter Film ab. Wenn Voodoo Jürgens seine Kindheit mit „ein Sackl Chips und 2 l Eistee“ beschreibt, kann man die Trostlosigkeit geradezu schmecken. Im autobiografischen „Tulln“ besingt er die Jugend zwischen „Zuckerbude und Kadaverfabrik“. Dieses Setting nimmt er mit aus dem Dorf in die Hauptstadt. Es ist das Wien jenseits der Hofreitschule, ohne den Glanz von Schönbrunn. Es ist das morbide Wien, über dem die Melodien der Leierkästen tanzen. Eine Stadt, in der statt diskutiert und genossen mehr gepöbelt und gesoffen wird – die alte Mär von Wien und dem Tod, aber auch von den Strizzis, Huren, von Hoffnung und Scheitern.

Man muss nicht mal ein Fan des Wiener Schmäh sein, um gefangen zu werden. Im gedrängten Publikum finden sich bei „Heite grob ma Tote aus“ oder „’S klane Glücksspiel“ trotz des sperrigen Dialekts tatsächlich textsichere Besucher. „Angst haums“ schließt das Kammerspiel vor der Zugabe – zwei Worte, die Furcht und Fürchterliches beschreiben. In Österreich und hier.

