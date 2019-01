Hymnen aus Tolkiens Welt

Achtzehn Jahre nachdem „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ in die Kinos kam, ist der Kult um Frodo und seinen Urheber J. R. R. Tolkien ungebrochen. Regisseur Peter Jackson, der bereits mit der Trilogie um den „Herrn der Ringe“ 2,92 Milliarden US-Dollar eingespielt hatte, übertraf sich mit der dreiteiligen „Hobbit“-Vorgeschichte sowohl finanziell, als auch episch noch mal. Ein Kult, der sich auch im Ludwigshafener Pfalzbau fortspinnt. Die Schlangen reichen bis weit ins kalte Nass, die Reihen füllen sich rasch. Denn auch, wenn Saruman-Mime Sir Christopher Lee nur von der Video-Leinwand herab grüßt – der Beifall ist ihm sicher, wenn er versichert: „Der Ring wird für immer weiterleben!“

In der Mission Unsterblichkeit (auch) dieses Rings treten Musiker im Gewande mystischer Kollektive wie der „Philharmonie des Rings“ oder dem „Chor des Auenlandes“ an. Um in 110 Minuten doch für tüchtige Verwirrung zu sorgen.

Da mag die Nationalhymne aus Mordor die Anwesenden zum Auftakt noch so wirkungsvoll von ihren Sitzen bitten – es folgt eine recht unstrukturierte Reise zwischen den Welten.

Die versucht Pippin-Darsteller Billy Boyd als epischer Erzähler zwar stilvoll durch Ausrisse aus Tolkiens Chronologien zu glätten: Doch sieht auch er sich einer Mission gegenüber, die zum Scheitern verurteilt ist. Denn was in lose abgeschlossener Folge als kinematographische Geschichte funktionierte, offenbart sich an diesem Abend als unverknüpfbar.

Stoff auf diese Art unbeherrschbar

Vom Beginn der großen Prophezeiung („The Prophecy“) bis zum großen Hobbit-Finale mit Ed Sheerans „I See Fire“ müssen an diesem Abend lächerliche 18 Minuten reichen – ein dramatischer Marathon, der nicht zu gewinnen ist.

Was sich für das eigentliche Projekt wirklich als schade erweist. Denn rein musikalisch beweisen die Akteure durchaus, dass sie in der Lage sind, einen Kosmos wie diesen in Töne zu fassen. Das Kammerorchester trifft die frostige Erhabenheit aus „Isengard“ ebenso ins Herz wie Howard Shores epochale Schlachten-Motive („The Bridge“). Die Gitarristen des Tolkien-Ensembles verwandeln die Bühne mit traditioneller Gewandung sowie den Solisten Peter Hall und Caspar Reiff bisweilen zum Schauplatz tänzerischer Feierlaune („Hobbit Tunes, Jigs N’ Reels“).

Auch die zarten Sopranstimmen setzen den Arien von Enya („May It Be“) und Annie Lennox („Into The West“) Ted Nasmiths kolorierten Grafiken im Hintergrund ein inniges Pendant entgegen. Doch so schön sich diese Arrangements präsentieren: Ästhetik allein ist in den Wirren zwischen Aragorn und Sauron, Hobbits und Orks zu wenig, um einen erzählerischen Kampf zu bestehen, für dessen Bewältigung Tolkien tausende von Seiten gebraucht hat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019