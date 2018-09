Hymnische Orgelklänge

So sehr die Steinmeyer-Orgel in der Mannheimer Christuskirche aufzutrumpfen versteht, so vornehm kann sie sich bei Bedarf zurückhalten. Das als „Mannheimer Wunderwerk“ titulierte Instrument feierte seinen Wiedereinstand nach zweijähriger Generalsanierung mit zwei Orchesterstücken, die der Orgel einerseits alle Ehre machen, die ihr andererseits eine eher bescheidene Rolle

...