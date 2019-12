Hymnische Wallungen

Dirigent des Chors: Landeskantor Johannes Michel. © Christuskirche

Ein Tuttiklang aus Hörnern, Posaunen, Pauken und Trompeten wird meist als „festlich“ empfunden. Auf diesen Affekt setzt auch Joseph Georg (Abbé) Vogler mit seiner zweiteiligen Vespermusik, der Vertonung von Psalm 105 („Dixit Dominus“) und dem „Magnificat“. Scheint es ihm bei allem religiösen Bekenntnisdrang doch auch um eine Demonstration seiner üppigen kompositorischen Fähigkeiten gegangen zu sein.

Das dringt beim Konzert in der Mannheimer Christuskirche von Anbeginn an durch. Eine vorwärtsdrängende Dynamik, virtuose Koloraturen in den Solo-Arien oder teilweise befremdliche Harmonieprozesse appellieren an ein fortwährendes Aufmerken. Der Kammerchor Mannheim stellt sich in den Dienst dieser beabsichtigten Wirkungen: Mit homogenem Gesang setzt das gut 40-köpfige Vokalensemble unter Leitung von Johannes Michel jene hymnischen Wallungen in Szene.

Der Kammerchor Mannheim macht seine Sache ausgezeichnet. Die einzelnen Stimmgruppen könnten durch eine prägnantere Artikulation allerdings noch etwas Profil gewinnen. Die Wechselgesänge zwischen Chor und den Gesangssolisten Nathalie Seelig (Sopran), Alexandra Paulmichl (Alt), Andreas Post (Tenor) und Timothy Sharp (Bass) sind von einer starken Bewegtheit getragen, die das Barockorchester L’Arpa Festante mit energischen Streichern, impulsiven Bläsern und alarmierenden Schlagwerk-Einsätzen anfeuert.

Auch Voglers „Satisfactions Sinfonie“ in C-Dur, die als dreisätzige Uraufführung erklingt, scheint von unbändigen Energien beherrscht, die den Eindruck einer flatternden Aufregung vermitteln. Das Motiv der absteigenden C-Dur-Tonleiter dient dem Komponisten im dritten Satz zum Beweis seiner stupenden Variationskunst; tatsächlich bietet das Orchester dieses effektvolle Tonspiel ohne ironische Effekte dar und verleiht ihm damit einen Eindruck von Bedeutsamkeit.

Ein wenig adventlich

Erstmals – und eigentlich nur an dieser Stelle – wird uns an diesem Abend ein wenig adventlich ums Herz, als das Orchester das Liedthema „Joseph, lieber Joseph mein“ mit sanften Klängen intoniert. Timothy Sharps schneidend klarer Bass eröffnet mit dem „Kyrie“ die Don Giovanni Messe aus geistlich vertonten Chören und Arien aus Mozarts Oper. Nathalie Seelig hat mit dem „Benedictus“ eine anspruchsvolle Solo-Arie zu bewältigen, für die es Sonderapplaus gibt. Neben Alexandra Paulmichls diskret-dunkel gefärbtem Alt überzeugt der ausdrucksstarke Tenor von Andreas Post. Auch er kann diesem Hybriden freilich keine sakralen Weihen verleihen. urs

