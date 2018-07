Anzeige

Die „Schwangere Auster“ liegt nicht am tropischen Meer. Aber im Sommer verwandelt sich das Haus der Kulturen der Welt, das seiner Architektur wegen diesen liebevollen Kosenamen trägt, zu einem geradezu südländischen Sehnsuchtsort. Auf der Dachterrasse finden regelmäßig Konzerte statt, und gestern ließ sich ein sehr besonderes erleben: Gilberto Gil, der in den 60ern Bossa Nova, Samba und Rock’n’Roll zu einer brodelnden, politisch explosiven Mixtur namens Tropicalismo verband, reiste in seine Vergangenheit und brachte das wegweisende Album „Refavela“ zurück auf die Bühne.

1977 war Gil mit überbordenden Ideen vom Festival der Schwarzen Künste in Lagos zurückgekehrt. Dort hatte er Fela Kuti und Stevie Wonder kennengelernt, und er besann sich fortan auf die afrikanischen Wurzeln brasilianischer Musik. Die Frucht all dessen war 1978 „Refavela“. Welche Frische dieses Album 40 Jahre später noch hat, spürte man bei Gils einzigem Deutschlandauftritt – auch dank einer spielfreudigen Band, die aus brillanten brasilianischen Musikern, der kapverdischen Sängerin Mayra Andrade und einigen Familienmitgliedern Gils besteht. Es sind die hypnotische Kraft des Afrobeat, die Geschmeidigkeit des Funk, der Geist traditioneller Musik aus seiner Heimatregion Bahia, die diesen Sommerabend bestimmten – bei all den tanzenden Menschen könnte man vergessen, dass Berlin an der Spree liegt und nicht am Meer.