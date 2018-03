Ich auch, ich auch, ich auch …

Die Schöne (Marguerite) und das (faustische) Biest: Magdalena Neuhaus (Sie) und der als Tier verkleidete Martin Piskorski (Faust) beim festlichen Treffen. © Bühler

Auweia! Ein Gedanken- und Bilder-, ein Assoziationen- und, ja, ein universeller Geistesdurchfall. Alles kommt hier raus, alles kommt auf die Bühne, was dem Regisseur zum Thema Faust und Margarethe, zu Mann und Frau, Täter und Oper, Kunst und Medien, Kultur und Alltag, zu Wille und Vorstellung und überhaupt zu unserer ach so schönen und gottverdammten Mediendemokratie eingefallen ist. Was für

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4726 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018