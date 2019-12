„Ich bin froh, meine Form gefunden zu haben“

In seinem im September 2019 erschienen Buch „Nach Notat zu Bett“ berichtet Heinz Strunk tagebuchartig aus seinem Alltag: Er beobachtet sich selbst und andere, kommentiert und schwankt darin zwischen Quatsch, Melancholie, Poesie und Tiefsinn. Für bare Münze zu nehmen, ist das aber alles nicht –„das meiste ist Fiktion“, sagt der Autor und Entertainer im Interview. „Man sollte es wie einen Roman lesen.“ Wer lieber hört, als liest: Mit der „Intimschatulle“, so der Untertitel, ist Heinz Strunk am 23. April im Theater Chambinzky in Würzburg zu Gast.

Herr Strunk, Sie haben drei Jahre in der Zeitschrift „Titanic“ öffentlich Tagebuch geschrieben. Laut Beschreibung fing es an als „Art Parodie auf Diarien bedeutungsvoller Schriftsteller, entwickelte jedoch bald ein ganz eigenes Leben“. Nun sind diese Aufschriebe als „Nach Notat zu Bett“ in Buchform erschienen. Wenn Sie das Buch überblicken, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben?

Heinz Strunk: Das kann ich so nicht sagen, denn das Buch ist zu Weitem fiktiv und soll einer fiktiven Person zugeordnet werden. Das ist nicht das Leben von Heinz Strunk. Ich habe mir die Tagebücher von Kafka, Camus und anderen Persönlichkeiten als Vorbild genommen, ein paar Gags eingebracht und ja, ein Teil dessen stimmt und kommt aus meinem Alltag, aber ich verrate nicht, was genau. Man sollte es jedenfalls wie einen Roman lesen.

Gibt es etwas im Buch, das erfunden ist, aber Sie wünschten, es wäre Ihnen wirklich passiert?

Strunk: Nein, da fällt mir jetzt nichts ein. Habe aber auch nicht das gesamte Buch im Kopf.

Im Buch kommt die Idee einer Fernsehsendung zur Sprache: „Die Wissensgnome“, mit Bernhard Hoecker und Wigald Boning – auch alles erfunden?

Strunk: Auch das ist reine Fiktion. Ist ja auch ein bisschen gehässig, die beiden aufgrund ihrer Körpergröße als Gnome zu bezeichnen und sie deshalb für eine Sendung vorzuschlagen, aber das möge mir im Zuge der Kunst erlaubt sein.

Man hat schon gelesen, Sie schätzen Lese- und Pauschalreisen, um Ihre Werke und Bücher zu schreiben. Wo fahren Sie da beispielsweise hin?

Strunk: Ja, am 5. Januar ist es wieder soweit. Dann geht es wieder, wie jedes Jahr, für 16 Tage nach Gran Canaria ins Warme. Ich habe keine Lust, da nur herumzuliegen. Es ist für mich viel mehr eine prima Gelegenheit, um in Ruhe zu schreiben, denn man ist dort ja von den Verrichtungen des Alltags verschont.

Wie kann man sich die Unterkunft vorstellen? Ein Standard-4-Sterne-Hotel?

Strunk: Nein, Luxushotel. 5-Sterne-Luxushotel.

Das Buch und der auf Ihrem Buch basierende Film „Der goldene Handschuh“ waren vor nicht all zu langer Zeit sehr erfolgreich. Wird es bald wieder einen Kinofilm von und mit Ihnen geben?

Strunk: Nein, keinen Film. Aber es sind zwei Serien geplant. Eine Serie bei einem Streaminganbieter, nämlich die Fortsetzung von Fraktus. Und das andere ist „Jürgen“ als Serie, da ist noch unklar, wo das laufen wird.

In Ihren Geschichten geht es häufig um gescheiterte oder gefallene Figuren, um Leid und Deprimierendes, was Sie mit lakonischen Humor auffangen. Hätten Sie Lust, mal völlig aus diesem Schema auszubrechen und etwas ganz anderes auf die Beine zu stellen?

Strunk: Nein, ich finde, das, was ich mache, ist sehr vielfältig. Und es sind auch nicht nur die Bücher und Shows, sondern ich mache auch Theater, Erzählungen, Musik, Film, Satire. Außerdem bin ich recht froh, meine Form gefunden zu haben. Einen anderen Stil müsste ich mir erst richtig draufschaffen, bei einem Thriller zum Beispiel. Als literarische Stimme bin ich in Deutschland auch nur einer der wenigen, der sich dieser gescheiterten Charaktere annimmt. Darum will ich das weiter betreiben. Generell sind diese Figuren auch viel interessanter.

Sie treten in der Satire-Sendung „Extra 3“ auf und sind dort „Experte für alles“. Gibt es nicht doch etwas, für das Sie kein Experte sein wollen oder können?

Strunk: Das ist ja satirisch überspitzt und in diesem Zusammenhang zu sehen. Normalerweise schlägt mir die Redaktion ein Thema vor und liegt damit meistens richtig. Nur in wenigen Fällen lehne ich die Idee ab. Nach vier Jahren sind wir ein recht eingespieltes Team.

Was sind die Unterschiede zwischen der Arbeit an einem Buch und der Arbeit für eine Sendung wie „Extra 3“?

Strunk: Bei den Büchern bin ich komplett frei, kann tun und lassen, was ich will. Da habe ich keine Quote im Kopf. Im Rahmen einer Fernsehsendung muss ich auf die Verständlichkeit meiner Beiträge achten. Wenn bei einem Millionenpublikum die meisten nicht verstehen, was man will, ist das schlecht. Anfangs war ich da recht kompromisslos, bin aber damit gescheitert. Ich habe gelernt und finde, es wurde immer besser.

Im April sind Sie in Würzburg zu Gast ...

Strunk: ... ich war schon ein paar Mal dort. Davor immer in der „Kellerperle“, die aber jetzt zu klein geworden ist. Jetzt im Theater Chambinzky, wo wir mehr Platz haben. Die Erfolge haben insgesamt zu einem größeren Interesse geführt.

Was bedeutet der Erfolg Ihrer Shows für Sie?

Strunk: Es schafft einfach Unabhängigkeit, ich schiele nicht auf Bestseller. Kann ich ja auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie man einen Bestseller plant. ele

