„Ich bin keine echte, sondern eher eine geächtete Frau“

Nach Monaten gibt es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wieder Theater live in Stuttgart. Diesmal füllt Fräulein Wommy Wonder nicht wie in früheren Jahren nur das sogenannte Sommerloch, sondern das seit Monaten durch Corona in das gesamte Kulturleben der Stadt geschlagene Loch. Mit dem neuen Programm bespielt der Travestiekünstler und Kabarettist Michael Panzer alias Fräulein Wommy Wonder, zum ersten Mal seit März dieses Jahres das Theater der Altstadt und das täglich, außer montags.

„Geht’s noch?!“ heißt die Sommershow, in der Fräulein Wommy Wonder und Elfriede Schäufele, unterstützt von Schwester Bärbel auftreten. Das Fragezeichen kann man streichen, das Ausrufezeichen unterstreichen. Ja es geht noch, das ist das Motto, wenn die zwei Personen auf der Bühne im ausverkauften Haus stehen. „So schnell waren wir noch nie ausverkauft“, resümiert der Chef. Dabei muss man wissen, dass „ausverkauft“ in diesem Fall, unter Einhaltung der Abstandsregeln, bedeutet: 45 von insgesamt 187 Plätzen sind besetzt. Das ist finanziell kein Erfolg, tut der Stimmung im Saal aber keinen Abbruch.

Zu Recht meint Fräulein Wommy Wonder, zuerst im grünen Mini-, später im langen Abendkleid auftretend: „Es kommt heute nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an“. Und das nicht nur, wenn Michael Panzer als Travestiekünstler auftritt – „Ich bin keine echte Frau, eher eine geächtete“ – , sondern ebenso wenn er sich als Kabarettist präsentiert.

Denn auch auf diesem Gebiet nimmt er es mit den Großen dieser Kleinkunst auf. Dabei ist er nicht in erster Linie politischer Kabarettist, sondern einer, der sich eher der Alltäglichkeiten annimmt und darüber seine Späße macht, die zuweilen makaber sind und sich durch schwarzen Humor auszeichnen. So kommt der studierte und examinierte katholische Theologe auch immer wieder auf seinen Vater, einem Bestattungsunternehmer, und dessen Umfeld zu sprechen. Er redet er auch, unter dem Motto „Jetzt ist Schluss mit Wurst und Speck, mein Bauch muss weg“ über Diäten. Oder er gibt zu bedenken, dass Amateure die Arche Noah und Experten die Titanic gebaut haben. Und er bringt die Weisheit nahe: „Man braucht Struktur im Leben“. Als schwäbische Putzfrau Elfriede Schäufele trägt Panzer Lockenwickel und Pantoffeln lässt die Perlenkette um den Hals kreisen und bezeichnet sich als „Meisterin im Seitensprung“. Zum Schluss sagt sie: „Meine Träume sind mein Leben, meine Träume werden wahr in meiner Fantasie“.

Und so hört man am Ende die „Ode an die Freude“, mit einem neuen Text und nicht mit dem von Friedrich Schiller. Dieter Schnabel

