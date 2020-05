„Ich flirte mit jeder Gattung“

Wenn Valentina Poveda Córdova lacht, lacht ihr ganzes Gesicht. Die strahlende Sonne unterstreicht ihren warmen Typ und bringt ihre bunte Kleidung zum leuchten. Sie mag es farbig. Das zeigte sie in ihrer eingereichten Kurzgeschichte „Die Farbe der Hoffnung“ für den Schreibwettbewerb „Erzähl mir was“, den diese Redaktion ausgerichtet hat. Darin begibt sich die Protagonistin auf die Suche nach der Farbe der Hoffnung und entdeckt, während sie unterschiedliche Umgebungen auf die Leinwand bringt, dass es nicht nur eine Farbe sein kann, sondern viele. Poveda Córdova beschreibt darin die Entwicklung eines Mädchens zu einer Frau, die mit den Motiven, die sie malt, an Reife gewinnt – bis sie schließlich hinter das Geheimnis der Farben kommt.

Versuche als Theaterautorin

Seit zwei Jahren lebt Poveda Córdova in Heidelberg und studiert an der Universität Germanistik und Romanistik. Ursprünglich kommt sie aus Ecuador – doch eine Zukunft im künstlerischen und kulturellen Bereich konnte sich die 19-jährige Südamerikanerin dort nicht vorstellen. „Im Vergleich zu Deutschland wird die Kultur in meiner Heimat sehr schlecht unterstützt“, erklärt sie. Durch einen Austausch war sie vorher schon einmal in Deutschland gewesen und es hat ihr so gut gefallen, dass sie es sich für eine zweite Heimat ausgewählt hat. Außerdem sollten zwölf Jahre Deutschunterricht nicht sinnlos gewesen sein, denn ihre Eltern hatten sie in Ecuador auf eine deutsche Schule geschickt, wo sie auch ein deutsches Abitur machen konnte. Dennoch sei es eine Herausforderung gewesen, plötzlich auf Deutsch zu schreiben.

Dass sie bei dem Schreibwettbewerb zu den Gewinnern gehört, erfreut nicht nur sie: Stolz auf ihre Tochter, haben Poveda Córdovas Eltern einen Fernsehsender in Ecuador kontaktiert. Es folgte ein Interview in der ecuadorianischen Fernsehsendung „Ecuavisa“, wodurch auch weitere Medien auf sie aufmerksam geworden sind. In ihrer ersten Heimat hat sie bereits mit elf Jahren ein Kinderbuch veröffentlicht – über einen Hai, der gerne ein Mensch sein möchte.

Wenn sie nicht gerade schreibt, spielt sie Theater oder singt, tanzt und malt. Seit sie in Heidelberg lebt, ist sie Mitglied verschiedener Theatergruppen gewesen. Unter anderem beim SYNthesis-Theater, für das sie erste Erfahrungen im Schreiben von Theaterstücken sammeln konnte: „Wir haben eine Szene aufgeführt, die wir jeweils selbst geschrieben haben. Das war mir sehr wertvoll“, sagt die 19-Jährige. „Ich konnte etwas miteinander verbinden, was ich liebe: zu schreiben und zu spielen.“ Aktuell ist sie Mitglied bei einem neu gegründeten Theaterensemble namens „Eine Welt“, für das sie ein ganzes Stück zum Thema Rassismus und Diskriminierung geschrieben hat. Ursprünglich sollte es in der Internationalen Rassismuswoche aufgeführt werden – doch das musste abgesagt werden.

Diese Lücke wusste jedoch ein Zeitungsartikel zu füllen: der Aufruf zum „Erzähl mir was“-Schreibwettbewerb. Poveda Córdova sprach das darin vorgegebene Thema Hoffnung an – und doch wollte ihr nicht direkt eine geeignete Geschichte einfallen. „Also habe ich mir bei Spotify eine Hoffnungs-Playlist angehört, um in Stimmung zu kommen, und bin dabei auf ein spanisches Lied gestoßen, das tatsächlich ’Die Farbe der Hoffnung heißt’“, erinnert sie sich. Der Rest kam von selbst.

Spagat zwischen Kontinenten

Ein lustiger Zufall übrigens: Wie der Maler Torres in Poveda Córdovas Kurzgeschichte die Protagonistin zum Malen inspiriert, heißt der Künstler des Lieds „Color Esperanza“ Diego Torres. „Das fiel mir erst später auf.“ Eine gewollte Anlehnung an eine reale Person ist allerdings der ecuadorianische Maler Oswaldo Guayasamín, dessen Stil der fiktive Torres übernimmt. „Mit der Beschreibung eines Bildes von ihm beginnt meine Geschichte“, erklärt die junge Autorin.

Doch mit Kurzgeschichten und Theateraufführungen hat Poveda Córdova längst nicht alles getan, was sie möchte. „Ich flirte mit jeder Textgattung“, sagt sie lächelnd. So schreibt sie derzeit auch an einem Roman, verfasse Essays und Gedichte. „Ich möchte alles einmal versucht haben.“ Gerne auch in Deutschland, sagt sie. „Mir gefällt es hier richtig gut – weil alles so anders ist als in Ecuador und ich jeden Tag etwas Neues dazulerne.“ Die einzige Gemeinsamkeit der beiden Kulturen: „Beide beschweren sich total gern.“ Dennoch zöge sie einen Beruf, in dem sie ihre beiden Heimaten miteinander verbinden kann, vor. Als Autorin nicht unmöglich.

