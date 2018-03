„Ich habe ein Radio in meinem Kopf“

Anzeige

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Improvisation in Ihre Konzerte zu integrieren?

Montero: Ich habe schon immer improvisiert, seit ich ein Kind war. Ich dachte nicht, dass das irgendetwas Besonderes ist – bis 2001, als Martha Argerich mich spielen und improvisieren hörte und mich ermutigte, das mit der Welt zu teilen. Ich sah es als eine Möglichkeit, mich in der ehrlichsten und authentischsten Weise als Künstlerin zu präsentieren, und es war eine wundervolle Überraschung, die Reaktion der Musikwelt und des Publikums zu erleben. Ich denke, wir sollten in der klassischen Musik wieder zurückgehen zu mehr kreativen Programmen, wie das im 18. und 19. Jahrhundert üblich war.

Sie improvisieren im Stil verschiedener Epochen und Komponisten, was großes musiktheoretisches Wissen vermuten lässt…

Montero: Jeder denkt das. Aber, obwohl es vielleicht ein bisschen skandalös ist, das gerade in einem Land wie Deutschland zu sagen, das ein so großes Erbe an Komponisten und Musiktheoretikern hat: Die Wahrheit ist, dass ich nie Harmonielehre oder ein anderes theoretisches Fach gelernt habe. Die Musik ist eine Sprache, die ich schon immer gesprochen habe. Niemand hat mir das beigebracht. Ich glaube auch nicht, dass man Improvisation unterrichten kann. Das ist kein intellektueller Prozess. Improvisation wird aus dem Nichts geboren, und man kann nichts unterrichten, das nicht existiert.

Also passiert das einfach so, entspringt einem musikalischen Fluss?

Montero: Es ist genau das, ein musikalischer Fluss! Ich habe ein mentales Radio in meinem Kopf, das 24 Stunden am Tag läuft. Ich denke, Improvisation ist eine Fähigkeit, mit diesem Fluss in Verbindung zu treten. Das Befreiende daran ist, dass der Verstand überhaupt nicht beteiligt ist. Am Johns Hopkins Hospital [Baltimore, USA] hat Dr. Charles Limb, ein bekannter Neurologe, mein Gehirn untersucht. Die Studien zeigen, dass ich während der Improvisation einen ganz anderen Teil meines Gehirns gebrauche als wenn ich das Repertoire spiele. Es ist, als hätte ich zwei Gehirne, die völlig unabhängig voneinander arbeiten.

Inwiefern nutzen Sie die Improvisation zur Musikvermittlung?

Montero: Ich mache klassische Musik für das Publikum zugänglich. Wenn jemand mich bittet, über sein Lieblingslied zu improvisieren, und daraus dann eine Fuge wird, dann lernt er die barocke [Musik-]Sprache durch eine Person kennen, die vor ihm steht und mit ihm spricht. Und indem ich sein Lied nehme, stelle ich eine besondere Verbindung her, eine Brücke. Ich lehre die Menschen, keine Angst vor klassischer Musik zu haben, sondern sie zu umarmen.

Was halten Sie für das Wichtigste in der Musikerziehung?

Montero: Ich denke, es muss eine verantwortungsvolle Musikerziehung sein, mit einer Botschaft und einem ethischen Rückgrat, die Kinder lehrt, durch die Musik zu sprechen. Ansonsten ist das bloß ein eigennütziges Experiment. Große Musik sollte jeden erreichen und dabei helfen, die wichtigeren Botschaften in die Welt zu transportieren. Beethoven, Chopin, Prokofjew, Schostakowitsch – sie alle waren Musiker mit einem sozialen Verständnis und Gewissen.

Lassen Sie uns über „Ex Patria“ sprechen: Was hat Sie bewogen, dieses Stück zu schreiben?

Montero: Es war eine Notwendigkeit, mich zu positionieren, die Stille zu brechen. Ich habe „Ex Patria“ 2011 geschrieben. Ich wollte der Welt sagen, dass in diesem Jahr 19336 Menschen ermordet worden waren. Seit vielen Jahren prangere ich die Situation in Venezuela an. Mit diesem Stück war es mir möglich, die Gewalt, das Chaos, die Verzweiflung und den Verlust, den wir Venezolaner fühlen, musikalisch auszudrücken. In der klassischen Musik ist es nicht so leicht, die Leute für das zu interessieren, was sie für politische Angelegenheiten halten. Ich wollte deutlich machen, dass das eine menschliche Angelegenheit ist. Verursacht durch ein korruptes Regime, das ist die politische Lage. Aber das Ergebnis ist ein gewaltiges Ausmaß an menschlichem Leid. Wir brauchen mehr aktive Mitglieder in der Gesellschaft, die etwas verändern und nicht wegschauen. Mit „Ex Patria“ sage ich der Welt: Ihr müsst zuhören.

In anderen Musikrichtungen ist es üblich, sich zu politischen Themen zu äußern. Warum nicht in der Klassik?

Montero: Ja, das frustriert mich. In Pop, Rock, Punk, Folk, in den bildenden Künsten, überall engagieren sich Künstler in sozialen Belangen. Aber in der Klassikwelt schalten die Leute ab, sobald man sich sozial engagiert. Wir haben eine Bühne, eine Stimme, und damit noch mehr Verantwortung als Menschen, die das nicht haben. Wir sollten nicht nur über Musik reden, über Komponisten und über unsere Karrieren, sondern wir müssen auch über Themen sprechen, die wichtiger und dringender sind.

