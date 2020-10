Ich komm’ mir vor wie ein Auto

Welcher Autobesitzer kennt nicht das ungute Gefühl, wenn er mit seinem fahrbaren Untersatz zur TÜV-Untersuchung muss? Während die Prüfer mit Computer und Taschenlampe Innenleben sowie Unterboden des treuen Wegbegleiters unter die Lupe nehmen, leidet man als Fahrer mit, als wäre jeder Querträger und jede Kraftstoffleitung ein Stück von einem selbst. Die Identifikation mit dem Gefährt (das durchaus auch ein Gefährte ist) nimmt mit fortschreitendem Alter zu. Denn man entdeckt als Mensch manche Parallele mit der Maschine.

Der Lack ist schließlich mit den Jahren nicht nur beim Auto ab. Mit dem Unterschied, dass ein geschickter Mechaniker einen Pkw noch frisieren kann, während dies bei dem Besitzer irgendwann nicht mehr möglich ist. Da geht nur noch polieren. Die Stoßdämpfer, die bei uns Menschen in den Knien sitzen und Meniskus heißen, können reißen. Dann wird das Fahrverhalten, Pardon, der Gang humpelig. Die Scheinwerfer werden im Lauf der Zeit schlechter und leuchten das Gesichtsfeld nicht mehr richtig aus. Und wenn die Pumpe nicht mehr genügend Sprit in den Motor bringt, wird der Antrieb schwächer, und das Ganze geht zur internistischen Untersuchung. Sind die Abgaswerte nicht in Ordnung, muss eine Endrohrprüfung Klärung bringen; beim Menschen ist die allerdings noch etwas delikater.

Es ist also kein Zufall, dass es in der Popmusik viele Songs gibt, bei denen Mensch und Maschine gleichgesetzt werden. Einer der berühmtesten ist wohl „Little Red Corvette“ von Prince, wo die Freundin ihren Liebhaber fragt: „Baby, hast du genügend Gas?“ Ein Schelm, der Schlimmes dabei denkt. Georg Spindler

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020