„Ich schreibe, seit ich zehn bin“

Freundlich lächelnd öffnet Amelie Michel die Wohnungstür. Ihre blonden Locken trägt sie offen, die hellblaue Bluse hat sie lässig in die Jeans gesteckt. Eigentlich war der Plan, unser Gespräch in einem nahe gelegenen Park in Weinheim zu führen, wegen des kühlen Wetters schlägt sie jedoch vor, es kurzfristig ins Wohnzimmer des Altbaus zu verlagern. Mit ihren 16 Jahren ist die sie jüngste Gewinnerin des „Erzähl mir was“-Schreibwettbewerbs dieser Redaktion. In ihrer Kurzgeschichte „Das letzte Mal Wir“ geht es um zwei Schulabsolventen, die auf ein Riesenrad klettern und sich danach vermutlich nicht mehr wiedersehen werden. Was überrascht: Mit ihrer eigenen Biografie hat die Geschichte von Michel zunächst nichts zu tun.

Auf den Schreibwettbewerb wurde ihr Vater aufmerksam. „Er legt mir häufig Artikel aus der Zeitung hin, von denen er denkt, dass sie mich interessieren könnten.“ Und so begannen die Überlegungen einer Geschichte zum Stichwort „Hoffnung“. Gar nicht so leicht, sagt Michel, bis ihr Blick eines Nachts auf eine Lichterkette in ihrem Zimmer fiel. „Die Idee kam mir in der Nacht vor der Abgabe“, erzählt die Schülerin, die in zwei Jahren ihr Abitur macht. Eine Lichterkette spielt in „Das letzte Mal Wir“ eine wichtige Rolle, ist sie doch Hilfsmittel bei der Rettung des aus der Riesenrad-Gondel gefallenen Charlie. Außerdem war kurz vorher die Kerwe in Weinheim abgesagt worden, was Michel sehr beklagte. Auch das Riesenrad ist nicht zufällig zentrales Motiv: „Ich liebe es, Riesenrad zu fahren.“

Urlaube als Inspiration

Der Rest nahm innerhalb kurzer Zeit Gestalt an. „Am liebsten schreibe ich Geschichten, in denen auch ein wenig persönliche Erfahrung drin steckt. Im Fall von ’Das letzte Mal Wir’ habe ich eine Situation geschaffen, in die ich vielleicht selbst einmal kommen werde.“ Dabei war es ihr wichtig, das Thema Abschied mit etwas Positivem zu verbinden – „Hoffnung eben“. Sie sieht den Abschied zwar als Ende, doch gleichzeitig beginnt auch ein neuer Teil des persönlichen Lebens. Daher ist es auch kein Zufall, dass die Protagonistin in der Geschichte den Namen Nisha trägt. „Das bedeutet im Indischen so viel wie ’Wunder vollbringende Schönheit der Nacht’“, weshalb die Geschichte nicht bei Tageslicht spielt. Im Assyrischen bedeutet er sogar „Hoffnung.“ Aber auch „Weg“, „Richtung“ und „Ziel“.

Zum Schreiben kam Michel früh: „Ich schreibe, seit ich zehn bin.“ Als Tochter eines literaturbegeisterten Vaters wuchs sie mit Büchern auf. Da sie die Begeisterung ihrer Eltern für Museen und Kirchen nicht teilt, trug sie früh ein Notizbuch auf Reisen mit sich, um ihre Gedanken und Ideen festzuhalten – und die Zeit totzuschlagen. Zwar habe sie auch schon Schreibversuche im Fantasy-Genre gestartet, doch sei sie immer wieder zu den Alltagsgeschichten zurückgekehrt. Kurzgeschichten fallen ihr leicht, aus einer Situation heraus zu schreiben, gefällt ihr besonders gut.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie bereits mit 13 bei ihrem ersten Schreibwettbewerb mitgemacht hat. Auch, wenn ihre ersten eingereichten Geschichten nicht zum Gewinn geführt haben, hat sie das Schreiben nicht aufgegeben und wurde bereits zwei Mal in dem jährlichen Kurzgeschichtensammelband „kidz4kids“ aufgenommen. Die Ideen für ihre Geschichten kommen ihr meist spontan. Deshalb trägt sie auch heute immer ein Notizbuch mit sich.

Neben dem Schreiben hat sie auch Klavierspielen gelernt und tanzt Standard. Langfristig sieht sie jedoch auch ihre Zukunft nach der Schule im Texten: nicht jedoch in der Literatur, sondern im Journalismus. Sie hat sich auch schon umgeschaut: „In Hildesheim kann man Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studieren.“

Wie in einem ihrer Lieblingsbücher, „Amy on the Summer Road“ von Morgan Matson, möchte Michel in ihrem Leben mal einen Road Trip machen – dabei muss es nicht unbedingt die USA sein, sondern darf ruhig das westliche Europa bis nach Portugal sein.

Praktikum bei der Regionalzeitung

Derzeit wartet sie auf eine Zusage für eine weitere Geschichte vom Frankfurter Schreibzimmer und hofft darauf, nach den Corona-Beschränkungen ihr Bogy-Praktikum, das wegen des Virus abgesagt werden musste, bei den „Weinheimer Nachrichten“ nachholen zu dürfen.

