"Ich werde Joy weiter verehren"

Spontan sprach sie von „einem großartigen Abend“, als ihr Name auf der Bühne des Mannheimer Capitols als Gewinnerin des ersten Joy Fleming Preises ausgerufen wurde. Anja-Beck-Harth aus der Nähe von Mainz hatte mit ihrer hochdynamischen, in erstaunlich gutem Monnemerisch gesungenen Version des „Neckarbrückenblues“ die vierköpfige Jury am meisten überzeugt. Auch vom Publikum bekam sie den

...