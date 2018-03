„Ich will den ,Tatort’ nicht zerstören“

Anzeige

Auch der Lorenzhof, in den sich das Team um Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) zum Team-Coaching zurückzieht, war mitnichten eine zerrüttete Ödnis. „Es sah aus, als hätte vor drei Jahren einfach jemand den Schlüssel abgezogen – mit Salzstreuern und Tellern auf den Tischen, Servietten neben dem Besteck und Gläsern, die auf ihren Abwasch warteten.“ Ranisch war fasziniert, doch auch gefordert. Denn der erste „Tatort“ ohne Odenthals Kollegen Mario Kopper führt das Ermittlerteam nicht nur geografisch in die Fremde, sondern auch auf eine Reise in sich selbst.

Und so entschloss sich Ranisch zu Tollkühnem. Bei der Präsentation seines Diplomfilms hatte er die Komponistin Martina Eisenreich mit seinem Quartett kennengelernt – nun plante er eine eigens komponierte Sinfonie mit ihr. Das viersätzige Werk, das Ranisch zwischen Schumann und Berlioz als dramatischen Rahmen seines Films sieht, vertonte dabei jedoch keineswegs das fertig geschnittene Werk: Vielmehr komponierte die fertig geschriebene und von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bereits eingespielte Sinfonie den Film ganz entscheidend mit.

„Oft habe ich die Schauspieler einfach nur zu mir geholt und gebeten, genau zuzuhören und die Dramatik der Instrumente in ihrer Kunst leben zu lassen – wenn man so will, wurde die Sinfonie so unser heimliches Drehbuch.“ Ein Auftrag mit Erwartungen, aber auch ungewohnter Freiheit in einer Zeit, in der das Handlungs-Establishment längst auch die stabile Quote sichern muss.

Ohne vertraute Methoden

Dass Ranisch seine Mimen aber mitnichten ins kalte Becken handlungstechnischer Düsternis wirft, zeigt sein Ansatz der Entdifferenzierung. Denn statt seine Ermittler ins Nichts zu entlassen, nimmt er ihnen einfach alles an ebenso vertrauten wie geliebten Methoden. Ohne Sonderkommissionen, Handyempfang und die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kriminaltechnik, bleibt Lena Odenthal und ihrem Team nur das: die Knochen im gar nicht mehr so vegetarischen Abendessen, ein Tatverdächtiger namens Humpe und der eigene Scharfsinn, mit dem es gilt, ein Rätsel zu lösen, das weit in die verschatteten Motive eines dunklen Lebens zurückreicht.

„Das war für uns der Königsweg – einen Fall zu kreieren, in dem alles analog wird, wie bei Hitchcock“, spricht es Ranisch aus und forderte seine Schauspieler damit bis an die Grenze. Wie schon bei „Babbeldasch“ notierte Autor Sönke Andresen nur einige wenige Kernpunkte auf, die Dreh- und Angelpunkte festhalten – der Rest ist Improvisation.

Diese „wahnsinnige Freude“ habe für Ranisch nicht nur funktioniert, weil er mit Eva Bay, Peter Trabner, Christina Große und Heiko Pinkowski sein „Traumensemble“ rund um die Stammbesetzung des Ludwigshafener „Tatorts“ formieren konnte, sondern, weil er dadurch bewusst mit Konventionen bricht.

Zwar macht der 34-Jährige deutlich, dass er sich nicht als Revolutionär des deutschen Films begreift („Ich will den ‚Tatort’ nicht zerstören“), und doch zeigt sich der Filmemacher in „Waldlust“ als Schelm, der mit seinem Werk auch Böses im Sinn hat. Nicht zerstörerisch, doch mit dem subversiven Lachen der Überlegenheit. Als Beispiel nur ein kurzer Ausflug in Ranischs Notizen: „Aus einem kurzen Hoffnungsschimmer wird das personifizierte Grauen, dumpfe Messerhiebe, kurze Stille, dann überraschendes Aufbäumen, harter Kampf und schließlich blutige Idylle im Wald, ist das Grauen erlegt?“ Am Sonntag werden wir klüger sein.

