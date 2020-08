Idealer nächtlicher Hintergrund

Ein Konzert, über das man im Vorhinein nichts weiß, ist immer ein kleines Abenteuer. Ein solches ist das Gastspiel des französischen Duos Laventure auf der Sommerbühne „Sitzt, wackelt und hat Luft“ der Alten Feuerwache. Der Aufbau zumindest lässt vor Beginn schon Gutes vermuten – auf der Bühne sind allerlei Instrumente versammelt. Keyboards und Synthesizer, ein Schlagzeug und Gitarre bilden auf der einen Seite eine Art verkabelte Höhle, daneben lässt Leere Raum für ein Kontrabass.

Doch wer nun überladene Effekt-Gewitter erwartet, wird schnell beruhigt – im wahrsten Sinne. Die beiden jungen Musiker umarmen die Gäste förmlich mit ihren warmen, zugänglichen Songs. Mit einer samtigen, facettenreichen Stimme holt Namensgeberin Ingrid Laventure die Zuhörer zu sich, führt sie mal rauchig flehend, mal kühn und kraftvoll durch Stücke wie „Someone Better“ oder „I Thought I Knew“. Ihr Spiel am Kontrabass setzt dazu unerwartete Akzente. Band-Kollege Boris Lodel sorgt mit Offbeat-Rhythmen für Abwechslung, dreht Knöpfe, zupft Saiten. Es wird geloopt, gehallt, gesampelt, bis ein atmosphärischer Klangteppich die Basis für die ansonsten zurückhaltend instrumentierten Lieder bildet.

Viele Stile gemixt

Ein bisschen Jazz, ein wenig Soul, Elemente aus Hip-Hop und viel Pop ergeben moderne Melodien für den Moment. Musik, die als Hintergrund für die Nacht taugt, in der man mit Freunden ins Freibad eingestiegen ist, die aber zugleich vielschichtig genug klingt, um mit voller Aufmerksamkeit gehört zu werden („Sun“). Als Laventure haben sie sich gerade erst im Januar zusammengetan, erzählen die beiden Musiker später. Über den Weg gelaufen sind sie sich in ihrer Heimat Straßburg, zusammengeführt hat sie – wie sollte es anders sein – die Musik. Ingrid studiert dort am Konservatorium, Boris spielt in verschiedenen Bands. Am Ende lernten sie sich bei selbst organisierten Jams kennen. Von einer Wohnzimmersession abgesehen, ist dieser Auftritt in Mannheim ihr erstes Konzert. Im September sollen erste Stücke aufgenommen und veröffentlich werden. Ein Abenteuer also auch für sie, dass nicht an diesem Sommerabend endet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020