Ihre Vision: Ein Hit

Joy Fleming begeistert Carina Deutscher seit Kindertagen: „Ich kenne ihre Musik seit meinem neunten Lebensjahr aus dem Fernsehen. Ich liebe ihre Stimme, ihren Dialekt und verfolge ihre Musikkarriere seit frühester Kindheit.“ Der plötzliche Tod der Mannheimer Gesangsikone vor zwei Jahren habe sie sehr betroffen gemacht, erzählt die Schwäbisch-Gmünderin im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie schätze und bewundere auch das Engagement der Kurpfälzerin für „Tierschutz und die Tierherberge Donzdorf, die ja bei mir fast um die Ecke ist“. Deshalb sei sie umso glücklicher darüber, dass sie zu den neun Finalisten gehört, die beim Wettbewerbskonzert am 25. Oktober im Mannheimer Capitol den 1. Joy Fleming Preis gewinnen können.

Die Idee der Familie um Bernd Peter Fleming, das Andenken an die große Sängerin mit Gedenkkonzerten und der Auszeichnung zu bewahren, „hat mich total begeistert“, sagt die quirlige 53-Jährige. Die freiberufliche Altenpflegerin bezeichnet sich selbst als semiprofessionelle Sängerin: „Seit ich mich mit 13 selbst auf der Gitarre begleite, habe ich das Glück, dass Leuten gefällt, was ich mache. Und dass ich tolle Musiker um mich habe.“ Neben ihrem eigenen Projekt Carina Deutscher & Band spiele sie oft an der Seite bekannter Profis aus ihrer Region. „Das geht gesanglich stark Richtung Jazz, auch Blues und Soul sind dabei – das ist stilistisch schon recht nah an Joy Fleming“, so Deutscher.

Ein Hoffnungslied

Video Lokales Carina Deutscher: "The Rose" Mannheim, 11.09.2019: Finalistin Joy Fleming Preis: Carina Deutscher mit "The Rose". Mannheim, 11.09.2019: Finalistin Joy Fleming Preis: Carina Deutscher mit "The Rose".

Für Carina Deutscher steht bereits fest, wie sie im Erfolgsfall die 2000 Euro Preisgeld verwendet: „Ich würde sehr gerne einen Joy-Titel neu aufnehmen, um damit einen Hit zu landen. Das ist meine Vision, deshalb will ich den Joy Fleming Preis gewinnen!“ Interpretieren wird Deutscher Flemings Version der anrührenden Ballade „The Rose“. „Weil es so ein Hoffnungslied ist, habe ich es spontan ausgesucht. Zumal ,The Rose’ auch zu meinen Lieblingssongs zählt.“

