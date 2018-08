Illusion der Wirklichkeit

Die junge Frau am Boden scheint zu schlafen. In entspannter Haltung liegt sie da. Wenn sie sich jetzt ein wenig regte; wenn sich ihr Brustkorb beim Atmen höbe oder ihrem Mund traumverlorenes Murmeln entstiege: Man wäre überrascht – und doch auch nicht, so lebenswahr wirkt John de Andreas auf einem weißen Sockel wie auf einer Matratze hingestreckte Aktfigur von 2016. Das Haar ist echt, der feingliedrige Leib der grazilen Frau hingegen aus farbig bemalter Bronze.

Der Besucher der Kunsthalle Tübingen weiß ja, was ihn in der Ausstellung „Almost Alive“ erwartet: hyperrealistische Skulpturen. Angesichts der „beinahe lebendigen“ Aktfigur am Beginn des Parcours will es ihm dennoch nicht ganz ausgeschlossen erscheinen, dass dies eine Performance mit einer lebendigen Frau sei. Ihr Zweck könnte sein, im Besucher im weiteren Verlauf ein ums andere Mal Zweifel über die wahre Beschaffenheit der Skulptur zu wecken, die er gerade vor sich sieht.

Faszinierende Werke

Denn der Schein des Lebendigen ist das Faszinosum hyperrealistischer Plastik, einer Zwillingsschwester des Fotorealismus in der Malerei. Ihren globalen Siegeszug trat sie 1972, bei der documenta 5 an, als Harald Szeemann der Kunstrichtung mit Werken von Duane Hanson und George Segal – ihren amerikanischen Pionieren – ein erstes großes Forum bot. Die Ausstellung in Tübingen ihrerseits bietet erstmals einen breiten Überblick über die Kunstrichtung von ihren Anfängen in den 1960er Jahren bis zur unmittelbaren Gegenwart.

Entstanden ist sie in Kooperation mit dem Tübinger Institut für Kulturaustausch. Schon seit Sommer 2016 war sie in partiell anderer künstlerischer Zusammensetzung an verschiedenen Orten zu sehen: im Museum der schönen Künste in Bilbao ebenso wie in der National Gallery of Australia, dazu in der Kunsthalle Rotterdam, in Mexiko, Dänemark. Überall bildeten sich an der Kasse lange Warteschlangen.

So war es schon 1991 in Tübingen, als Götz Adriani – seinerzeit Direktor der Kunsthalle und Vorgänger von Nicole Fritz, die seit Jahresbeginn die Kunsthalle leitet und die Ausstellung nach Tübingen geholt hat – Duane Hanson ausstellte. Und so war es zeitweilig auch am Eröffnungswochenende der jetzigen Schau. So viele Menschen wie lange nicht mehr besuchten die Kunsthalle. Mit Ausstellungen wie dieser soll die Kunsthalle, unter Götz Adriani eine europäische Adresse, aus ihrem Dornröschenschlaf geholt werden.

Nachdenken über den Menschen

Die hyperrealistische Skulptur ist keine Erfindung der Gegenwart; man denke an die Nofretete. Doch in der zeitgenössischen Skulptur tritt der Betrachter nicht mehr mythischen, biblischen oder historischen Figuren gegenüber, sondern Menschen wie du und ich: seinesgleichen gewissermaßen, und man könnte auch sagen: auch sich selbst.

Denn erklärtermaßen ist es Segals und Hansons Bestreben, den Alltag und die soziale Wirklichkeit des modernen Menschen abzubilden. Exemplarisch zeigen Skulpturen wie Hansons „Bodybuilder“ oder Segals „Sitzende und lesende Frau“ den Menschen als Produkt der modernen Massengesellschaft und darin auch die Tristesse des „American Way of Life“ (die US-amerikanische Art des Lebens). Hanson gestaltet Menschen, die, so der Künstler, „in stiller Verzweiflung leben“.

Eine jüngere Generation von Künstlern interessiert sich demgegenüber für die Darstellung seelischer Zustände – oder für politische und sozialkritische Inhalte. In „Ave Maria“ (2007) des Italieners Maurizio Cattelan wachsen drei zum faschistischen Gruß erhobene Männerarme surreal aus der Wand. Der Däne Peter Land stellt sich selbst als Obdachlosen dar. Bei dem Serben Marc Sijan blicken wir ins sorgenvolle, zerfurchte Gesicht einer alten Frau aus einem Dritte-Welt-Land („Cornered“, 2011).

„Ich verbringe zwar viel Zeit mit der Oberfläche, aber es ist das innere Leben, das ich festhalten möchte“, sagt wiederum der Australier Ron Mueck. Und sein Landsmann Sam Jinks zeigt in „Woman and Child“ eine Greisin mit Neugeborenem vor der Brust. Es ist ein anrührendes Bild, in dem die unterschiedlichen Lebensalter, Geburt und Tod sinnbildlich in eins spielen. Die behutsam und mit geschlossenen Augen das Kind haltende alte Frau mag sich im inneren Rückblick ihrer eigenen Mutterschaft vergewissern.

Der Brite Evan Penny thematisiert mit seinen hyperrealistischen, aber verzerrten Skulpturen Wahrnehmung im digitalen Zeitalter. Während die Belgierin Berlinde De Bruyckere oder Patricia Piccinini aus Sierra Leone mit deformierten Körpern bildlich die Verletzlichkeit des Menschen und Gefahren der Gentechnologie umschreiben.

