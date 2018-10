Illustre Sängerschar am Start

Bei „Rock meets Classic“ heißt es im nächsten Jahr „Zehn Jahre – Die große Jubiläums-Tour“. Am Freitag, 15. März, um 20 Uhr wird in der Würzburger s.Oliver Arena eine illustre Schar an Sängern und einer Sängerin mit großem Orchester & Rockband auftreten. Angeführt von Ian Gillan von „Deep Purple“ werden Kevin Cronin von „REO Speedwagon“, Mike Reno von „Loverboy, Scott Gorham und Ricky Warwick von „Thin Lizzy“, Andy Scott & Pete Lincoln von „The Sweet“ sowie als „very Special Guest“ Anna Maria Kaufmann ihre musikalische Visitenkarte abgeben.

Für den aus Klassik und Rock gewobenen Soundteppich, auf dem die Protagonisten sich nach Herzenslust austoben können, sorgen wieder die „The Mat Sinner Band“ und das RMC Symphony Orchestra

„Rock Meets Classic“ feiert 2019 sein 10-Jähriges. Bereits fünf Monate bevor der erste Vorhang fällt, steht das komplette Line-up der großen Jubiläumstour. Fest steht auch: Die „Rock meets Classic“-Fans dürfen sich auf geniale Künstler und Bands freuen!

Zudem feiern gleich zwei weitere große Legenden der Rockmusik 2019 ihre 50-jährigen Jubiläen auf der „Rock meets Classic“-Bühne: die unnachahmlichen Glamrocker „The Sweet“ sowie die Rock-Urgesteine von „Thin Lizzy.“

RMC-Veranstalter Manfred Hertlein: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenstellung an Stars und Legenden und sind sicher, dass wir den Zuschauern mit diesem Programm unvergessliche Musikerlebnisse bescheren werden. Das gilt auch und vor allem für Anna Maria Kaufmann, die es uns zu unserem zehnjährigen Jubiläum erstmals erlaubt, einen Weltstar des Musical-Genres zu präsentieren. Sie lässt die Welten der Rockmusik und der Klassik noch enger zusammen rücken.“

Auf die Fans von Classic Rock und Orchester warten 2019 also Überhits der Rock-Geschichte wie „Smoke On The Water“, „I Can´t Fight This Feeling“, „Working For The Weekend“, „Fox On The Run“ oder „The Boys Are Back In Town“.

Der Startschuss für die RMC-Jubiläumstour mit den größten Stars der Rockgeschichte – wie immer begleitet von der fabelhaften Mat Sinner Band und dem großartigen RMC Symphony Orchestra unter der Leitung von Bernhard Wünsch - fällt am 27. Februar 2019 in Passau (Dreiländerhalle).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018