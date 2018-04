Im Bann des fesselnden Kinderbuchklassikers

Anzeige

Glück im Unglück wird er vom gleichaltrigen Gustav angesprochen. Der trommelt einige Freunde zusammen, die eine Kriegskasse anlegen und einen Nachrichtendienst organisieren. Von nun an heißt die „Parole Emil!“. Die Kindergang übermittelt Oma eine beruhigende Nachricht, beschattet den Dieb quer durch die Stadt, sammelt Indizien, dringt bis in sein Hotelzimmer vor und kann ihn stellen, als er das Geld in der Bank wechseln will.

Überführt wird der Ganove durch eine winzige Kleinigkeit: die geklauten Geldscheine haben von den Nadelstichen Mini-Löcher, damit kann Emil beweisen, dass es sich um seine Scheine handelt. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Grundeis ein gesuchter Bankräuber ist. Emil bekommt tausend Mark als Belohnung und wird von der Presse gefeiert.

Gewiefter Titelheld

Sascha Kirschberger glänzt als gewiefter Titelheld Emil durch seine natürliche Spielweise. Taktisch klug heftet sich die Kinderschar an die Fersen des Ganoven Grundeis. Die zwielichtige Figur mit mehreren Identitäten (Grundeis alias Müller alias Kießling) verkörpert Raik Singer vortrefflich.

Den rotzigen Tonfall eines frechen Berliners bringt Emils zweiter Gegenspieler mit: Gustav mit der Hupe, gespielt von Patrick Isermeyer, mischt das Geschehen mit Tempo und Rhythmus auf. Wunderbare Sidekicks sind Jana Franke als schlaue Professorin, Giulia Weis als kokette Cousine Pony Hütchen und Nicole Buhr als die kleine Dienstag, die zuhause den wenig spektakulären Telefondienst schiebt. Franke (Frau Tischbein, Großmutter und Bank-Kassiererin) wie Isermeyer (Wachmeister Jeschke, Kommissar) haben zudem viele Rollenwechsel zu bewältigen, die zum Chargieren verleiten.

Für die Kinderliteratur der 1920er Jahre war ungewöhnlich, dass der Roman in der Gegenwart angesiedelt ist. Das kam an. Er wurde allein in Deutschland über zwei Millio–nen Mal verkauft und bis heute in 59 Sprachen übersetzt. Neben zahlreichen Verfilmungen gibt es unterschiedliche Bühnen-Versionen, die erste hat der Autor 1930 selbst ver–fasst. Die Heilbronner Variante ist absolut sehenswert.

