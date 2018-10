Im besten Sinne reifes Buch

Namhafter Schriftsteller und Lyriker: Wolf Wondratschek. © dpa

In den 1970er Jahren galt Wolf Wondratschek als Popstar, verkaufte mehr als 100 000 Gedichtbände. Heute wäre das unvorstellbar. Die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Literaturbetrieb ging zuletzt so weit, dass der sich zu inszenieren wissende Wondratschek gar nicht mehr veröffentlichen wollte, stattdessen auf alte Formen des Mäzenatentums schielte: Seinen Roman „Selbstbild mit Ratte“ bekam nur ein Leser zu Gesicht – ein finanzstarker Privatinvestor.

Und weil die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung Wondratschek Jahr für Jahr übersah, wenn es an die Vergabe des Georg-Büchner-Preises ging, lobte besagter Unternehmer noch einen Alternativen Büchner-Preis aus. Erster und wohl einziger Preisträger – Wondratschek. Nun mag der Lebensunterhalt durch solche Zuwendungen gesichert sein, aber die Autoreneitelkeit dürfte doch darunter leiden, dass das Werk nicht zugänglich ist. Deshalb freut es alle Leserinnen und Leser Wondratscheks und ihn selbst wohl auch, dass er einen neuen Verlag gefunden hat: Ullstein bringt nicht nur eine Werkausgabe heraus, sondern auch den jüngsten Roman des kürzlich 75 gewordenen Autors – „Selbstbild mit russischem Klavier“. Es sei vorweg gesagt, dass es ein typischer, mit Werkmotiven spielender, sprachlich höchst eleganter und im besten Sinne reifer Roman ist – ein Alterswerk, aber eines von großer Frische und Vitalität, auch wenn es darin um letzte Dinge geht.

Nicht mehr viele Hoffnungen

Das Buch spielt in Wien, wo sich alternde russische Musiker und Geistesmenschen geradezu auf die Füße zu treten scheinen. Der Ich-Erzähler, ein Alter ego des Autors, begegnet jedenfalls in einem Kaffeehaus einem von diesen Überbleibseln alter genialischer Herrlichkeit, dem ehemaligen Pianisten Suvorin, „eine vergessene Berühmtheit“. Dieser hat seine Frau durch ein Busunglück verloren und setzt nicht mehr viele Hoffnungen ins Leben. Aus Russland hat er sich einen Koffer Erde schicken lassen, für all die toten Landsleute, die sich in ihre Heimat zurücksehnen – für jeden ein Schäufelchen. Der lauschende Poet, der Erzähler, trifft sich nun häufiger mit Suvorin. Meist bei einem Italiener. Fasziniert ist er von seiner Melancholie und Ironie, von seiner Lebensweisheit und dem jungenhaften Charme, der Unbedingtheit und Unleidlichkeit.

Selbstmitleid ist nie dabei. Die Anekdoten sprudeln aus ihm heraus. Natürlich nicht chronologisch, sondern so, wie sie ihm von seinem Gedächtnis eingegeben werden. Suvorin wird zu einem Spiegel. Durch das Gegenüber konturiert sich das Ich des Erzählers: ein Selbstbild mit russischem Überlebensvirtuosen, der die Anfechtungen des Ruhms, das Unverständnis des Publikums ebenso überstanden hat wie den Kommunismus. Gegen das Alter aber ist, das erkennt man rasch, kein Kraut gewachsen. Obwohl der Roman also auch ein Buch über das Verschwinden aus der Welt ist – beim Wortvirtuosen Wondratschek klingt doch alles mühelos.

