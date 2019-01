Im Geiste Valentins?

Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den österreichischen Musiker Andreas Gabalier (Bild) an diesem Samstag in München stößt auf Widerspruch. Gabaliers Kunst habe nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, sagte die Direktorin des Münchner Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, gestern. Sie distanziere sich von der gesellschaftspolitischen Haltung Gabaliers, die rechtspopulistisch, homophob und frauenfeindlich sei. Zuerst hatte unter anderem der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Verliehen wird der Orden von der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Der Komiker Valentin (1882-1948) habe sich zeitlebens als Volkssänger betrachtet, Gabalier sei ein „Volkssänger 2.0“, begründete der Verein die Ehrung. Der Sänger verstehe es wie kein anderer, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden. „Texte von Künstlern sind vielseitig auslegbar und werden offensichtlich von bestimmten Personen je nach Neigung unterschiedlich wahrgenommen“, so das Präsidium. „Deshalb können wir negative und oberflächliche Interpretationen weder nachvollziehen noch bestätigen.“ Gabaliers Management sagte, er freue sich auf die Ehrung. Zur Kritik an der Verleihung gab es keine Stellungnahme. dpa

