Im Grandhotel „Zur Guten Hoffnung“

Ohne jegliches Gedöns betritt die prominente Mini-Band die Bühne, es gibt nicht mal eine kurze Ansage. Doch Enjoy Jazz hätte sich hier durchaus als Marktschreier gerieren können, denn hier tritt – zum Start seiner Tournee – ein Trio auf, das auch als kleine Supergroup bezeichnet werden könnte: mit den Stars Dave Holland, Zakir Hussain und Chris Potter. Als Cross Currents Trio bilden sie die Quintessenz eines zuvor mit sieben Musikern agierenden Ensembles. Ziel dabei ist unverändert, Jazz mit indisch-orientalischer Musik zu fusionieren. Und die Synergie-Effekte abzuschöpfen.

Dieses künstlerisch sehr lohnende Geschäft betreiben Zakir Hussain und Dave Holland bereits seit Jahrzehnten. Hussain etwa war in John McLaughlins Gruppe Shakti eine prägende Figur, der Tabla-König ist inzwischen fast so etwas wie der oberste Integrationsbeauftragte der indischen Musik für ihre weitere Zusammenarbeit mit den Strömungen des Westens. Allerdings nicht offiziell. Mit vornehm diplomatischer Zurückhaltung trommelt er auch in Heidelberg, wo in der Halle02, einem sonst völlig schmucklosen Kulturzweckbau, ein eigenes Podest für ihn und seine Tablas installiert wurde. Er leistet darauf reine Handarbeit. Gelegentlich genügt ein leichtes Wischen oder Reiben, sonst ist es ein Pochen, Klackern oder Schmatzen. Dennoch scheint der Puls des ganzen Universums drinzustecken.

Samtpfoten am Kontrabass

Den Dave Holland gleichfalls in sich aufgenommen hat: Der 73-Jährige kennt sich mit sämtlichen Entgrenzungs- und Fusionstendenzen aus, hat diese unter anderem mit Anouar Brahem erprobt, dem Großmeister der Kurzhalslaute Oud. Verblüffend, wie der „Elder Statesman“ Holland seinen Kontrabass bedient: mit völliger Gelassenheit und eher samtpfötig, doch trotzdem klar artikuliert. In allen Lagen. Irgendwelche Abnutzungserscheinungen im Alter: Fehlanzeige. Während sich Chris Potter auf dem Saxofon natürlich ab und an zum Dominator aufschwingt. In beschwörenden Erzählungen, die immer eine Klimax haben und sich an ihr förmlich festsaugen. Chris Potter ist der Abgeordnete Amerikas in dieser Allstar-Band. Aber die Tablas klackern immer weiter, und im Titelstück der eben erst erschienenen CD des Trios singen sie eine kleine Melodie und fangen an, zu sprechen. Dieses Stück heißt „Good Hope“ (Gute Hoffnung).

