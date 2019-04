Im Hamsterrad der Selbstsucht

So ist das eben mit dem positiven Selbstbild. Man glaubt sich tolerant, ist es aber nur, wenn der eigenen Person nachteilige Folgen erspart bleiben. Dass unser Ich wankelmütiger ist, als uns lieb sein kann – mit dieser schmerzlichen Erkenntnis müssen sich in „Willkommen“, dem neuen Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, die Bewohner einer WG, drei Frauen und zwei Männer, heftig auseinandersetzen.

Flüchtling als Zwischenmieter

Gerade ist ihr gemeinsames Essen beendet, als Benny (André Wagner) verkündet, dass er für ein Jahr als Dozent in die Staaten gehen wird. Sein Zimmer möchte er gern, „wenn alle einverstanden sind“, an einen Flüchtling vermieten. Das ist leichter gesagt als getan. Denn jetzt prallen höchst unterschiedliche Meinungen hart aufeinander. Was Jonas (Jonathan Bruckmeier) eine „tolle Idee“ findet, sofern ihre Auswirkungen seinen Schlaf nicht stören, trifft bei Doro (Lisa Schlegel), eine Feministin mit viel Sinn für dramatische Effekte, auf erbitterte Ablehnung. Sie könne arabische Männer nicht ausstehen, erklärt sie wutschnaubend, und möchte auch künftig im Morgenmantel durch die Wohnung laufen oder nackt auf der Dachterrasse in der Sonne liegen.

Auch Annas (Paula Skorupa) schreckensstarres Geständnis, dass sie schwanger ist und das Zimmer gern für den Vater ihres Kindes, den selbstbewusst auftretenden Deutschtürken Achmed (Heisam Abbas), hätte, entwirrt keineswegs die komplizierte Gefühlslage. Als die vom Leben bereits schwer enttäuschte Sophie (Ute Baggeröhr) von ihrem Vater und Wohnungsbesitzer keine Erlaubnis erhält, die noble Unterkunft in ein Asylantenheim zu verwandeln, wird der umstrittene Raum kurzerhand zum Gästezimmer mit Tischtennisplatte umfunktioniert.

Man merkt es bald: Hinter all den zwischenmenschlichen Allianzen und Manövern, den Nervenzusammenbrüchen und Wortgefechten zur „Willkommenskultur“ verbirgt sich der wenig überzeugende Versuch zu beweisen, dass wir humaner sind, als es unser biologischer Ruf behauptet. Selbst wenn hier noch die Gesetze der Zivilisation herrschen, sind doch die Rufe des Dschungels unüberhörbar.

Regisseur Nicolai Sykosch hat das Stück, mit dem das Badische Staatstheater Karlsruhe im Ludwigshafener Pfalzbau gastierte, flott, aber auch harmlos inszeniert, ihm ein paar hübsche Einfälle erdacht, doch kaum Widerstand geleistet, wo das Autorenpaar ein Thema, das zu den brennenden Problemen unserer Gesellschaft gehört, leichtfertig verwässert. Aber vielleicht lässt sich ja über unser Unvermögen, das egoistische Gen als Ausdruck der Selbstachtung zu überlisten, nur noch herzlich lachen. Dafür bot der Abend dem Publikum reichlich Gelegenheit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019